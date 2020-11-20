Если вы ищете миникомпьютер с активной системой охлаждения для домашних и учебных задач, то вам стоит обратить внимание на данную модель. Оснащен процессором Intel J4115 с частотой 2,5 GHz, 6Гб оперативной и 128 Гб флеш памяти, которую при желании можно расширить, есть слот для SSD. На компьютере вы сможете просматривать видео в 4K. Модули: WiFi и Bluetooth версии 5.0. Работает компьютер под управлением ОС Windows 10.

Цена: US $227.68

Мини компьютер, который по внешнему виду очень похож на обычную флешку. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Он поместится даже в небольшом кормане. Для началы работа вам необходимо подключить его к питанию. Оснащен процессором N4100 с видео UHD 600.К сожалению, установка SSD невозможна из-за крошечных размеров компьютера, однако можно установить карту micro SD.

Цена: US $169.00 - 199.00

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Интересная модель компьютера с компактными габаритами, которые сравнимы с обычной книгой. Имеет пассивное охлаждение. Продавец на своей странице предлагает начинку на выбор. Компьютер экономичный, потребление при максимальной нагрузке не превышает 20W. Работает под управлением Windows 10.

Цена: US $127.71 - 252.99

Хорошие модели компьютеров, которые оснащены процессорами: Core i58259U и Core i7 10510U от HYSTOU. Продавец предлагает различные комплектации компьютера с оперативной памятью от 8 до 32 ГБ и встроенным SSD, также можно приобрести модель без SSD и оперативной памяти.

Цена: US $265.66 - 691.93

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Если вам нужен компактный компьютер, который вполне способен справиться с более-менее тяжелыми играми, например, GTA 5, обратите внимание на данную модель. Компьютер немного шумит при максимальной нагрузке, но это не является его недостатком. Есть 2 видео входа и поддержка современных кодеков в разрешении 4K с HDR. Остальное, как и у обычного компьютера: оперативная память, процессор, SSD, Wi-Fi модуль.

Цена: US $179.80 - 669.60

Мощный игровой компьютер с компактными габаритами. Оснащен процессором Core i9 и всеми дополнительными "плюшками". О таком компьютере мечтает каждый. Да, цена конечно немного кусается, но он стоит этого.

Цена: US $518.50

Скоро начнется одна из самых ожидаемых распродаж года "Черная Пятница"

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