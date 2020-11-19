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Как стало известно, в России вскоре будет рассмотрен новый интересный законопроект, который подразумевает блокировку не только YouTube, но и Facebook и Twitter за цензуру против российских СМИ.

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В настоящий момент данный документ уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату. Он также был опубликован в электронной базе.

Главная идея законопроекта — защита прав российских граждан на поиск и получение достоверной информации, которая гарантирована 29-ой статьей Конституции.

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Однако, если данный законопроект все-таки будет принят, то вряд ли российские граждане смогут иметь свободный доступ к достоверной информации. После принятия этого закона у Роскомнадзора появится возможность блокировать различные ресурсы, которые по их мнению будут нарушать данный закон.

Все интернет-компании, которые тем или иным способом предоставляют гражданам России любые сервисы в интернете, будут проходить особую проверку. Деятельность данных компаний должна будет полностью соответствовать всех новым правилам нового закона. Если во время проверки будут выявлены какие-либо нарушения, то сам ресурс будет внесен в специальный реестр, и его деятельность будет заблокирована до того времени, пока он не будет соответствовать соответствующим правилам закона РФ.

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Данный законопроект появился после большого скандала вокруг YouTube и Twitter.

А как вы думаете, будет ли принят новый законопроект или нет? По вашему мнению в случае принятия данного закона заблокируют YouTube и Twitter или нет?

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