Интересная уличная гирлянда, которая не боится снега и мороза. С ее помощью вы сможете украсить деревья, фасады домов, помещения и т.д. Гирлянда состоит из трубкок, внутри трубок находятся светодиоды, которые плавно стекают вниз. Смотрится такая гирлянда волшебно.

Цена: US $8.27 - 9.81

Нежная гирлянда Ананас с ажурными подвесками поможет создать правильное праздничное настроение. Такой гирляндой можно украсить не только новогоднюю елку, но и любую часть дома. На странице продавца вы сможете выбрать необходимую длину гирлянды.

Цена: US $4.13 - 7.54

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Еще одна интересная гирлянда в виде шторы со звездами. Она наполнит ваш дом нотками волшебства. Гирлянда очень эффектно смотрится на окне или стене. На странице продавца представлены различные варианты со снежинками, оленями, звездами.

Цена: US $5.72 - 21.94

Классическая гирлянда с хорошей влагозащитой. Она не боится мороза и снега. Оснащена контроллером для переключения разнообразных световых эффектов. Классическая гирлянда — это главный атрибут новогоднего настроения.

Цена: US $4.69 - 22.29

Интересная гирлянда в виде сетки с яркими светодиодами, которой можно украсить стены, окна, потолок и т.д. Гирлянда имеет хорошую влагозащищённость. Есть несколько режимов работы. На странице продавца представлено несколько вариантов данной гирлянды.

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