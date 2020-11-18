Новогоднее с Aliexpress: необычные, стильные и недорогие гирлянды
Гирлянда "Тающая сосулька"
Интересная уличная гирлянда, которая не боится снега и мороза. С ее помощью вы сможете украсить деревья, фасады домов, помещения и т.д. Гирлянда состоит из трубкок, внутри трубок находятся светодиоды, которые плавно стекают вниз. Смотрится такая гирлянда волшебно.
Цена: US $8.27 - 9.81
Гирлянда "Ананас"
Нежная гирлянда Ананас с ажурными подвесками поможет создать правильное праздничное настроение. Такой гирляндой можно украсить не только новогоднюю елку, но и любую часть дома. На странице продавца вы сможете выбрать необходимую длину гирлянды.
Цена: US $4.13 - 7.54
Гирлянда "Звезды"
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Еще одна интересная гирлянда в виде шторы со звездами. Она наполнит ваш дом нотками волшебства. Гирлянда очень эффектно смотрится на окне или стене. На странице продавца представлены различные варианты со снежинками, оленями, звездами.
Цена: US $5.72 - 21.94
Классическая гирлянда
Классическая гирлянда с хорошей влагозащитой. Она не боится мороза и снега. Оснащена контроллером для переключения разнообразных световых эффектов. Классическая гирлянда — это главный атрибут новогоднего настроения.
Цена: US $4.69 - 22.29
Гирлянда "Сеть"
Интересная гирлянда в виде сетки с яркими светодиодами, которой можно украсить стены, окна, потолок и т.д. Гирлянда имеет хорошую влагозащищённость. Есть несколько режимов работы. На странице продавца представлено несколько вариантов данной гирлянды.
Цена: US $7.53 - 47.91
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Черная пятница "Охота за трендами"
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