Проволочная гирлянда и другие интересные находки, которые стоит купить на AliExpress
Внешний аккумулятор
Компактный повербанк с 2 портами USB и 1 microUSB. Благодаря небольшим габаритам и малому весу его удобно брать с собой. Емкость 10 000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки.
Цена: US $8.36 - 14.17
Стикер Планета
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Стикер в виде Планеты, который наполнит комнату мягким светом на протяжении всей ночи. Для этого ему достаточно побыть на свету около двух часов. Легко клеится и не оставляет следов клея после себя.
Цена:US $4.36
Смарт-часы
Бюджетная модель смарт-часов с ярким дизайном и неплохим функционалом. Есть будильник, календарь, прогноз погоды, сменные дисплеи. Часы поддерживают популярные фитнес-функции.
Цена: US $5.00
Новогодняя подвеска
Оригинальная новогодняя подвеска, которая поможет создать новогоднее настроение. На странице продавца представлено несколько вариантов дизайна. Питается от батареек.
Цена: US $12.18
Беспроводные наушники
Одни из самых популярных бюджетных наушников с хорошим звуком. Оснащены модулем Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии до 10 метров. Автономность работы на одном заряде составляет пять часов.
Цена: US $4.82 - 9.67
Проволочная гирлянда для декора
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Уже совсем скоро наступят новогодние праздники и сейчас именно то время, когда стоит задуматься над декором помещения. Самое простое решение — проволочная гирлянда с питанием от 5V USB, от батареек AA или CR2032.
Цена: US $0.85 - 4.26
Гирлянда Снеговик
Еще одна оригинальная гирлянда, которая поможет создать по-настоящему праздничное настроение. Гирлянда не требует питание от сети, питается от батареек. Такую гирлянду можно повесить не только на елку, но и на окно или стену.
Цена: US $5.02
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