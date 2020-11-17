Гибридные умные часы Huami Zepp Z выходят уже сегодня
Уже сегодня 17 октября будут представлены новые смарт-часы Zepp Z от компании Huami. Трансляция данного мероприятия будет в прямом эфире на официальном канале компании Zepp.
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На данный момент известно, что это будут гибридные часы.
Несколько дней назад в сети появился небольшой видеоролик с новинкой, на котором можно рассмотреть часы Zepp Z.
Новинка получила стильный современный дизайн и отличный функционал. Корпус часов изготовлен из качественной нержавеющей стали. Сбоку корпуса располагаются две небольшие кнопки управления. В отличие от других смарт-часов в новинке предусмотрена заводская головка. Ремешок выполнен из кожи с нанесением небольшого узора.
Смарт-часы Zepp Z будут иметь несколько дополнительных дисплеев, на которых будет отображаться различная информация, такая как: количество пройдённых шагов, количество потраченных калорий, остаточный заряд батареи и многое другое. Также часы будут следить за физической активностью пользователя в течение 24 часов, измерять уровень кислорода в крови, а также сердечный пульс. Новинка поддерживает голосового ассистента Amazon Alexa.
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