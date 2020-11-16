Компактная портативная колонка с оригинальным дизайном и хорошим звуком. Мощность 3 Вт. Для синхронизации с гаджетами оснащена модулем Bluetooth 5.0. Есть также встроенный микрофон. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса.

Цена: US $13.19

Оригинальные песочные часы с красивой подсветкой и несколькими режимами свечения могут стать оригинальным подарком на день рождения или новогодние праздники.

реклама

Цена: US $54.71 - 72.71

Смартфон с большим ярким дисплеем и хорошим функционалом. Благодаря основному модулю из трех камер вы сможете сделать качественные снимки, фронтальная камера порадует любителей селфи. Работает смартфон под управлением ОС Android. Хорошую автономность обеспечивает встроенный аккумулятор на 5 000 мАч.





Цена: US $129.59

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Компактная метеостанция от именитого бренда, которую можно подключить к умному дому Mi Home. В ней есть также часы и будильник.

Цена: US $17.59

Хорошая модель полноразмерных наушников с отличным соотношением цены и качества. Есть активное шумоподавление. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Наушники беспроводные и имеют комфортную посадку.

реклама

Цена: US $46.50

IP-камера с широким углом обзора и дистанционным управлением. Оснащена датчиком движения, шума. Есть микрофон и динамик. Предусмотрен как дневной, так и ночной режим съемки.

Цена: US $49.99 - 59.99



















Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



