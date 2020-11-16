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Купольная камера Yi и другие интересные находки, которые стоит купить на AliExpress

Оригинальная подборка новых необычных, полезных и оригинальных товаров, которые были найдены на просторах торговой интернет-площадки AliExpress. Присоединяйтесь!
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Портативная колонка

Компактная портативная колонка с оригинальным дизайном и хорошим звуком. Мощность 3 Вт. Для синхронизации с гаджетами оснащена модулем Bluetooth 5.0. Есть также встроенный микрофон. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. 

Цена: US $13.19

Песочные часы с подсветкой 

Оригинальные песочные часы с красивой подсветкой и несколькими режимами свечения могут стать оригинальным подарком на день рождения или новогодние праздники.

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Цена: US $54.71 - 72.71

Redmi 9C

Смартфон с большим ярким дисплеем и хорошим функционалом. Благодаря основному модулю из трех камер вы сможете сделать качественные снимки, фронтальная камера порадует любителей селфи. Работает смартфон под управлением ОС Android. Хорошую автономность обеспечивает встроенный аккумулятор на 5 000 мАч. 


Цена: US $129.59

Домашняя метеостанция Xiaomi

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Компактная метеостанция от именитого бренда, которую можно подключить к умному дому Mi Home. В ней есть также часы и будильник.  

Цена: US $17.59

Полноразмерные наушники Ausdom

Хорошая модель полноразмерных наушников с отличным соотношением цены и качества. Есть активное шумоподавление. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Наушники беспроводные и имеют комфортную посадку. 

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Цена: US $46.50

Купольная камера Yi

IP-камера с широким углом обзора и дистанционным управлением. Оснащена датчиком движения, шума. Есть микрофон и динамик. Предусмотрен как дневной, так и ночной режим съемки.

Цена: US $49.99 - 59.99



Магазин Xiaomi 




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