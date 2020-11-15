Мультитул-фонарь Xiaomi и другие интересные находки, которые стоит купить на AliExpress
Ретро-зажигалка
Если вы ищете оригинальную зажигалку, которая не боится ветра и сырости, а также имеет ретро-дизайн и компактные габариты, то обратите внимание на данную зажигалку, для работы которой требуется керосин.
Цена: US $3.98
Пароочиститель
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Компактный и надежный пароочиститель поможет быстро очистить любую поверхность. Данная модель поставляется с дополнительными насадками (6шт.) для более эффективной уборки.
Цена: US $58.88
Мультитул-фонарь Xiaomi
Отличный мультитул от компании Xiaomi, который имеет вид точечного фонарика хорошей мощности. Дальность подсветки составляет 100 метров. Есть несколько режимов свечения. Емкость аккумулятора 2600 мАч.
Цена: US $22.31
Набор кухонных ножей
Превосходно сбалансированный набор ножей с эргономичными рукоятками, которые выполнены из высококачественного полипропилена, не скользят в руках и делают резку удобной и безопасной.
Цена: US $6.63 - 22.78
Стикер Луна
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Очень реалистичный стикер в виде луны, который наполнит приятным мягким светом комнату. Чтобы стикер излучал свет на протяжении всей ночи, ему достаточно побыть на свету на протяжении 2 часов.
Цена: US $0.97 - 3.68
Камера видеонаблюдения
Камера подходит как для наружного видеонаблюдения, так и для установки в помещении. Работает в любых погодных условиях. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи. Управление через фирменное приложение. Совместима с гаджетами iOS и Android.
Цена: US $40.27 - 98.29
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