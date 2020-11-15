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С 12 ноября у американских пользователей платежной системы PayPal появилась возможность осуществления покупки, продажи или хранения криптовалюты с использованием собственного кошелька PayPal. Однако платежная система установила лимит на покупку и продажу криптовалют в размере 20 000 долларов.

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Вскоре платежная система PayPal уведомит всех своих пользователей о новой возможности.

Генеральный директор платежной системы Дэн Шульман считает, что использование криптовалют повысит скорость работы PayPal, а переход на криптовалюты неизбежен. Он также заявил, что с начала 2021 года планируется добавить поддержку криптовалют для пользователей платежной системы из других стран.

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Владельцы кошельков PayPal смогут хранить криптовалюту, а также при покупке товара автоматически конвертировать в фиатную без дополнительных процентов, например, если пользователь купит любой товар за криптовалюту, то продавец автоматически получит оплату в обычных деньгах.

Как отметил Дэн Шульман, в скором времени криптовалюта станет обычным средством оплаты. Уже в ближайшее время в 26 млн магазинах во всем мире пользователи смогут совершать покупки используя криптовалюту.

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