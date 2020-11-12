Да-да, бывает и такое. С помощью данного устройства вы сможете не только высушить вашу одежду, но и быстро привести в порядок намокшие кроссовки или ботинки. После завершения сушки устройство автоматически переключается на холодный обдув. Универсальная сушилка сделана в форме вешалки, поэтому ее очень просто хранить в любом шкафу.

Цена: US $64.16 - 65.15

Напольные электронные весы — хороший помощник для контроля фигуры и здоровья. По большей части, будут интересны для женской аудитории. Они имеют приятный внешний вид. Сверху покрыты закаленным стеклом, а снизу имеют 4 прорезиненные ножки. Погрешность измерения всего 0,1-0,2 кг. Выдерживают вес до 150 кг. Синхронизировав их с вашим смартфоном вы сможете следить за изменениями ваших показателей в приложении Mi Fit.





Цена: US $75.00

реклама

C помощью IP-камеры вы сможете отслеживать происходящее в вашем доме в режиме реального времени с абсолютно любого мобильного устройства. При необходимости общаться со своими родными, используя двухстороннюю аудиосвязь и одностороннюю видеосвязь. Камера не только «видит», но и записывает все, что происходит вокруг, она оснащена датчиками движения. Подключается через Wi-Fi.

Цена: US $32.48 - 42.51

Это простое и удобное устройство со встроенным насосом, которе устанавливается на бутыль с водой. Чтобы начать процесс «прокачки» воды, достаточно нажать на сенсорную кнопку.

На верхней панели помпы находится световой индикатор, он вовремя оповестит вас о низком заряде аккумулятора. Питается устройство от встроенного аккумулятора (650 мАч).

Помпа совместима с бутылями всех объемов.

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Цена: US $25.07

Следующий товар — автоматический диспенсер с ярким дизайном и встроенным инфракрасным датчиком. Пользоваться таким устройством очень удобно, потому что потребности давить на кнопку или на рычажки нет. Стоит вам только поднести ладонь к дозатору, и он выдаст вам необходимую порцию мыла.

Габариты скромные. Диспенсер не займет много места в вашей ванной комнате и избавит ваш дом от мокнущих мыльниц. Питается от батареек АА

Цена: US $27.05





Всемирный день шопинга 11.11. Скидки на максимум. Экономьте больше с купонами АлиЭкспресс.

реклама





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







