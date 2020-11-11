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Уже в декабре этого года в Подмосковье в России планируется начать испытания нового беспилотного автомобиля. По сообщения издания "Известия" первые необходимые тесты оборудования будут проведены до 31 декабря.

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Тестирование бортового оборудование, датчиков и другого необходимого оборудования от 6 известных производителей планируется начать в Подмосковье. В результате проведенных тестирований команда экспертов сможет создать новый технический стандарт, который позволит обмениваться необходимыми данными для полноценного запуска беспилотных автомобилей.

В настоящий момент обмен данными не имеет единого стандарта и производится на усмотрение производителя оборудования. Однако есть масса других причин, по которым в настоящий момент невозможно полноценно запустить систему беспилотного вождения. Одна из них — дорожная инфраструктура России не готова к этому. Еще одна весомая причина — отсутствие правовой базы.

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Однако, эксперты отмечают, что если в 2021 году будет принят соответствующий закон об эксплуатации беспилотных транспортных средств и будут выделены средства на улучшение дорожной инфраструктуры, то уже в 2020 году полноценная эксплуатация беспилотных автомобилей в городе может стать реальной.





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