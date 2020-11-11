На АлиЭкспресс скоро стартует крупнейшая распродажа года, также известная как «День холостяков» или 11.11. Это лучшее время приобрести для себя и своей семьи пару интересных устройств для дома по максимально выгодным ценам. Сегодня я хочу представить вам подборку интересных гаджетов для дома от компании Xiaomi, которые могут стать частью вашей повседневной жизни. Они будут полезны в быту и не только. Все товары, представленные в топике, имеют положительные отзывы от обычных пользователей, некоторыми из них пользуюсь лично.



Открывает список электрический чайник Xiaomi Mi Kettle с элегантным дизайном и мощностью 1800Вт. Пользоваться им очень просто и удобно. А самое главное, больше не нужно просыпаться заранее, чтобы поставить чайник нагреваться. Управлять чайником можно не вставая с теплой постели, используя фирменное приложение от Xiaomi. Достаточно выбрать необходимые показатели и нажать кнопку «Старт», вода закипит в течение пяти минут.

Цена: US $42.74 - 43.68

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Но если у вас есть маленькие дети, которые всегда помогают «наводить порядок», а также если по дому бегает еще и собака, то пункт «наводить порядок» — это что-то из области фантастики.

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Робот-пылесос от компании Xiaomi поможет вам поддерживать чистоту в вашем доме. Он хорошо справляется как с сухой, так и влажной уборкой, легко преодолевает препятствия, не врезается в мебель, а при низком уровне заряда приезжает к станции для подзарядки. Мощность всасывания до 2100 Па. На одном заряде аккумулятора он проработает около 2,5 часов и произведет уборку на площади до 250 м².

Цена: US $387.88

Недорогая и весьма удобная штука, которая отлично приживется у вас дома. При приближении движущегося объекта ночник реагирует моментально и включает освещение на 15 секунд. Свет не слепит, но при этом его достаточно, чтобы свободно ориентироваться в походе от спальни к ванной. Благодаря компактным габаритам (84*84*36 мм) установить его можно практически в любом месте, например, на стене или потолке, в шкафу или на лестничном марше и т.д. Питается от 3 батареек АА, этого достаточно для работы на протяжении года.

Цена: US $8.81 - 35.94

Этот умный малыш умеет не только отображать время на своем LCD-дисплее и будить владельца по утрам, но одновременно измерять температуру с точностью ± 0.2 ℃ и уровень влажности в помещении с погрешностью ± 2%. Будильник многофункциональный. Подключив его к системе умного дома Xiaomi будильник сможет «разговаривать» с другими гаджетами Xiaomi дома. Так, например, он может запустить электрический обогреватель, когда температура в помещении опустится ниже 18 градусов.

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Цена: US $12.89 - 36.97

Автоматический интеллектуальный стерилизатор, который крепится на крышку унитаза и автоматически запускается после закрытия крышки унитаза.

Устройство излучает ультрафиолетовые лучи в диапазоне 253,7 нм. Он мгновенно убивает все бактерии, устраняет неприятный запах в туалете и предотвращает распространению вирусов.

Емкость встроенного аккумулятора 3600 мАч, этого достаточно для ежедневной работы на протяжении 45 дней.

Цена: US $13.93

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