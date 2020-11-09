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Новое зарядное устройство от Apple MagSafe Duo Charger, которое способно одновременно заряжать два устройства, пока не поступило на рынок, но уже добавлено на официальный сайт компании.

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Нам остается только дожидаться, когда устройство поступит в продажу. Хочется напомнить, что в США за него просят 130 долларов, в России около 14 000 рублей.

Цена достаточно высокая, к примеру, стоимость обычной зарядки MagSafe составляет всего 40 долларов. Почему Apple просит 130 долларов за новую версию зарядки, остается загадкой.

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Новое зарядное устройство MagSafe Duo Charger от именитого бренда будет поставляться с кабелем USB-C to Lightning. Использовать его рекомендуется с блоком питания на 20 Вт.

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Небольшое видео было добавлено в сеть несколько дней назад. На нем автор видео демонстрирует работу нового устройства.

Например, зарядку смарт-часов можно будет осуществлять как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Само устройство имеет компактные габариты и классический дизайн, как и все продукты компании Apple. Однако, откуда у автора видео появилось новое устройство — непонятно.

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Что можно еще добавить, учитывая немалую стоимость MagSafe Duo Charger вряд ли будет сильно популярно среди обычных пользователей.





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