Зарядку MagSafe Duo Charger впервые показали на видео
Новое зарядное устройство от Apple MagSafe Duo Charger, которое способно одновременно заряжать два устройства, пока не поступило на рынок, но уже добавлено на официальный сайт компании.
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Нам остается только дожидаться, когда устройство поступит в продажу. Хочется напомнить, что в США за него просят 130 долларов, в России около 14 000 рублей.
Цена достаточно высокая, к примеру, стоимость обычной зарядки MagSafe составляет всего 40 долларов. Почему Apple просит 130 долларов за новую версию зарядки, остается загадкой.
Новое зарядное устройство MagSafe Duo Charger от именитого бренда будет поставляться с кабелем USB-C to Lightning. Использовать его рекомендуется с блоком питания на 20 Вт.
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Небольшое видео было добавлено в сеть несколько дней назад. На нем автор видео демонстрирует работу нового устройства.
Например, зарядку смарт-часов можно будет осуществлять как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Само устройство имеет компактные габариты и классический дизайн, как и все продукты компании Apple. Однако, откуда у автора видео появилось новое устройство — непонятно.
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Что можно еще добавить, учитывая немалую стоимость MagSafe Duo Charger вряд ли будет сильно популярно среди обычных пользователей.
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