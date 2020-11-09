В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники
Представители госкорпорации «Ростех» сообщили о создании в России консорциума «Полимерные материалы для передовых технологий». Командой специалистов данной структуры будут проведены комплексные научные исследования. Ожидается, что результаты проведенных исследований помогут команде создать инновационные материалы, которые в дальнейшем планируется применять в новых электронных устройствах.
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В настоящий момент главным направлением будущих исследований считается разработка инновационных полимеров. Команда будет работать над созданием новых диэлектриков материалов, также планируется работать над созданием специальных материалов для аддитивного производства, говоря простыми словами, используя метод 3D-печати специалисты будут изготавливать различные детали.
Кроме этого, планируется создать прочную научную-техническую базу и реализовать несколько образовательных программ. В дальнейшем команда специалистов данной структуры хочет расширить сферу и запустить производство высокотехнологичной продукции.
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