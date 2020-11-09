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Выбираем смарт-часы на АлиЭкспресс на любой кошелек на главной распродаже года 11.11

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KOSPET Prime

KOSPET Prime получили классический дизайн и хорошие характеристики. Дисплей 1.6-дюймовый сенсорный, процессор MediaTek MT6739, 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти. В часах есть две камеры на 2 и 8 МП. Работают часы под управлением ОС Android 7.1.1. Интерфейс удобный и привычный. Есть GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, поэтому можно удобно пользоваться картами Google, например, во время пробежки. Устройство поддерживает нано-Сим карты, что позволяет пользоваться интернетом и совершать звонки вдали от дома. Емкость встроенного аккумулятора 1250 мАч.

Цена: US $143.99 - 151.19

Honor Magic Watch 2

Стильная новинка с хорошим набором функций и повышенной устойчивостью к механическим повреждениям. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали 316L. Часы выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Работают при температуре от −20 до +45 °C. Оснащены новым процессором Kirin А1, который быстрее обрабатывает данные и потребляет при этом меньше энергии. Автономность работы составляет две недели.

Цена: US $102.59 - 158.64

Xiaomi Watch Color

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Смарт-часы Xiaomi Watch Color привлекают вниманием необычным исполнением циферблата. Оборудованы 1.39-дюймовым дисплеем с AMOLED матрицей. Информация легко читается. Ремешок силиконовый и легко снимается. Часы оснащены 6 высокоточными датчиками. Предусмотрены различные режимы тренировок. Как и другие смарт-часы, Xiaomi Watch Color хорошо справляются со всеми поставленными задачами. Емкости аккумулятора хватает на 14 дней работы.

Цена: US $90.19 - 125.39

Amazfit Neo

Смарт-часы с хорошим набором полезных функций и с интересным ретро-дизайном. Дисплей STN диагональю 1.2-дюйма. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. В часах есть статистика активности, шагомер, пульсометр, будильник, уведомления и напоминания, а также множество спортивных режимов. Емкость аккумулятора 160 мАч. Производитель обещает, что этого будет достаточно для 28 дней работы в обычном режиме и 37 дней, если пользоваться функцией энергосбережения.

Цена: US $39.99

Haylou Solar LS05

Популярная модель смарт-часов, которая создана для любителей активного образа жизни. Размеры часов вполне компактные 45,3x11,4мм, толщина всего 22 мм. Корпус металлический. На нижней части размещен датчик сердечного пульса. Оснащены круглым TFT-дисплеем с поддержкой 240x240 пикселей. Корпус водозащищён по стандарту IP68. Часы отслеживают 12 видов физической активности. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 30 дней работы.  

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