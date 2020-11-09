Panasonic представила пылесос для сбора потерянных наушников с жд путей
Компания Panasonic совместно с японской железнодорожной компанией East Japan Railway придумала оригинальное устройство, с помощью которого можно будет найти потерянные беспроводные наушники.
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Устройство напоминает вакуумный пылесос, который способен затягивать внутрь разные мелкие предметы. В результате проведенных тестирований, компанией была доказана эффективность нового устройства.
Зачем нужно такое необычное устройство?
Пользователи беспроводных наушников часто сталкиваются с проблемой потери наушников просто стоя на платформе в ожидании метро или поезда. Например, только в Токио с июля по сентябрь этого года около 950 человек потеряли свои наушники выходя из вагона.
Чтобы вернуть потерянные наушники, каждому пользователю гаджета необходимо было пройти сложную процедуру с участием дежурного по станции. Наушники доставали не очень удобным устройством, которое по внешнему виду напоминает обычные щипцы с длинной ручкой. Таким устройством легко доставать более крупные предметы, например, бутылки, пакеты и т.д. Наушники имеет компактный размер и часто застревают среди кусочков гравия. Многие сотрудники железнодорожных станций просто не могли подцепить наушники щипцами, поэтому пользователи оставались без своих гаджетов. Новое устройство в виде вакуумного пылесоса поможет решить данную проблему.
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