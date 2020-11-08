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На рынок поступили две новые интересные модели от компании Motorola с емкой батареей, поддержкой функции быстрой зарядки мощностью 20 Вт и демократичной ценой.

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Обе новинки многофункциональны и поддерживают 5 G. Итак, рассмотрим немного подробнее, что предлагает нам компания Motorola.

Первая новинка - Moto G9 Power с ультрастильным дизайном, узкими рамками и вытянутым корпусом. В смартфоне установлена 64 Мп основная 16 Мп фронтальная камера, 4 Гб ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Дисплей 6,8-дюйма с разрешением HD+. Отверстие для фронтальной камеры у новинки располагается в левом верхнем углу. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 662. Емкость батареи составляет 6 000 мАч. Данная модель поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Работает под управлением ОС Android 10.

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Смартфон поступил в продажу. Его стоимость составляет €200.





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Вторая новинка Moto G 5G, также получила ультрасовременный дизайн, 48 МП основную камеру, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет карты памяти. Дисплей смартфона 6,7-дюйма. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 750G. Емкость встроенного аккумулятора чуть меньше, чем у первой модели 5 000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки. Работает под управлением ОС Android 10.