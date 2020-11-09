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Смарт-часы — это не просто стильный аксессуар, но и практичное дополнение к смартфону. Они станут отличным помощником в повседневной жизни. Смарт-часы — далеко не дешевое удовольствие, но если заказать их на площадке Алиэкспресс, то можно здорово сэкономить.

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Проведя немалое количество времени на популярной площадке Алиэкспресс, основываясь на отзывах покупателей и мнении экспертов на крупных порталах в сети интернет, я собрала для вас подборку из 5 наиболее популярных смарт-часов от самых дорогих до более дешёвых моделей.

Все модели имеют разные технические характеристики, но их объединяет несколько главных факторов: они выполняют примерно одинаковые функции, имеют хорошее качество, большое количество положительных отзывов среди пользователей и стоят относительно недорого.



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Amazfit Stratos 3 — это современные стильные часы, которые предназначены для профессионального использования. Отличаются надежностью изготовления и высокой точностью анализа сбора данных. Дисплей 1.34 дюйма. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и ударопрочного пластика (под карбон). Выдерживает давление до 5 АТМ.

В данной модели два основных чипа и две операционные системы. Первая предназначена для спорта, вторая — для ежедневного использования. Предусмотрено два режима работы: умный (автономность работы 7 дней) и ультра (автономность 14 дней).

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Часы оснащены модулями Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS. Для людей с активным образом жизни есть 19 спортивных режимов.



Цена: US $219.99 - 225.49

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Стильная новинка с большим круглым дисплеем 1.6 дюйма и поддержкой опции Face ID. Работают под управлением ОС Android 7.1.1. Оснащены двумя камерами 5МП и 8МП. Часы получили 3Гб оперативной и 32Гб встроенной памяти. Для любителей активного образа жизни в них есть максимальный набор полезных функций: шагомер, счетчик потраченных калорий, счетчик расстояния, а также 9 спортивных режимов. Высокоточный GPS-навигатор определяет скорость, темп и дальность прогулки. Автономность работы 48 часов.

Цена: US $182.23 - 197.42

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Популярная модель смарт-часов в классическом стиле. Корпус круглый с плавной нижней частью и плоской лицевой панелью. Ремешок сделан из кожи и силикона. Диагональ экрана 1.39 дюйма, который изготовлен на основе технологии AMOLED. Вся информация легко воспринимается с первого взгляда. Устройство отслеживает физическую активность пользователя, продолжительность и качество его сна. Есть спортивные режимы и высокоточный GPS модуль. Автономность работы при использовании большинства функций две недели.

Цена: US $149.99 - 152.99

Amazfit GTS — это элегантные смарт-часы с AMOLED-дисплеем диагональю 1.65 дюйма. Корпус изготовлен из алюминия и полимера, ремешок силиконовый гипоаллергенный. Устройство отслеживает активность владельца, при необходимости напоминает, что пора немного размяться. В Amazfit GTS предусмотрено 12 спортивных режимов. В них есть ГЛОНАСС и GPS. Автономность работы 14 дней.



Цена: US $139.99 - 144.19

Amazfit T-Rex — брутальный представитель линейки умных часов. Данная модель может похвастаться 12 сертификатами военного стандарта. Часы работают при экстремально высокой и низкой температуре +70 °С или -40 °С. Amazfit T-Rex оснащены крупным AMOLED-дисплеем. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Есть модули GPS, Bluetooth 5.0, датчики для контроля показателей здоровья. Устройство имеет 14 спортивных режимов тренировки. Автономность работы 20 дней.

Цена: US $149.99

















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