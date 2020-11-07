Если вам нужен небольшой диктофон необычной формы, то стоит обратить внимание на этого малыша с 16 ГБ встроенной памяти. Имеет компактные габариты и малый вес, поместится на ладони. Запись аудио осуществляется простым нажатием на кнопку. Интересная вещица, которая может понадобиться в непредвиденной ситуации.



Цена: US $28.80

Маникюрный набор в стильном пластиковом кейсе хорошего качества от Xiaomi. Все инструменты изготовлены из качественной нержавеющей стали. Набор подойдет для подарка.

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Цена: US $4.29 - 8.97

Популярный аксессуар в стиле стим-панк стал доступным аксессуаром для каждого. Аналоги намного дороже и не имеют подсветки. Работает от внешнего аккумулятора или пятивольтной зарядки.





Цена: US $44.61

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Телефон со специальным местом для беспроводных наушников. Оснащен двумя слотами под сим карты. Функционал стандартный. Емкость встроенного аккумулятора 6 000 мАч. Вы сможете использовать смартфон в качестве повербанка.





Цена: US $36.84

Новинка этого года — умные часы в ретро-стиле. Не боятся воды и ударов. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Для любителей активного образа жизни есть несколько спортивных режимов. Расширить функционал часов вам поможет фирменное приложение. Автономность работы новинки 28 суток.

Цена: US $39.99

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Стильная ручка в красивом кейсе от компании Xiaomi. Толщина ручки оптимальна для длительного удобного письма и составляет 9.5 мм. В ручке используются быстросохнущие японские чернила под названием MiKuni, которые, к тому же, и водостойкие.







Цена: US $8.22

Популярная модель рации мощностью в 5 Вт. В рации предусмотрена подсветка экрана и есть радио. Корпус не боится агрессивной эксплуатации. Для работы предлагает 128 каналов в диапазонах УКВ и УВЧ (частотные диапазоны 136-174 МГц и 400-520 МГц).

Цена: US $20.58 - 24.99

Хорошая ортопедическая подушка, которая поможет вашим мышцам расслабиться. Она улучшит работу не только кровеносной системы, но и лимфатической.