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Стало известно, что в популярный мессенджер WhatsApp была добавлена новая интересная функция — исчезающие сообщения.

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Данная функция тестировалась командой WhatsApp, начиная с октября 2019 года.

По заявлению разработчиков мессенджера, большинство сообщений, которые пользователи отправляют друг другу, не несут никакой ценности и необязательно должны храниться вечно, поэтому по их мнению, данный режим будет действительно полезен.

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Как пояснили разработчики, их главная цель заключается в том, чтобы общение в WhatsApp было максимально приближено к личному общению.

Что представляет собой данная функция?

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При включенном режиме "Исчезающие сообщения", все сообщения, которые будут отправляться в чат, по истечении семи дней будут самоуничтожаться. Каждый пользователь может самостоятельно включить или отключить данную функцию. Если говорить о групповых чатах, то только администратор группы сможет управлять данной функцией.

Данная функция будет распространяться постепенно и в течение этого месяца станет доступна для пользователей мессенджера во всем мире.

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