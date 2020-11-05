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Петр Прокофьев руководитель Центра компетенции НТИ на базе «Сколтеха» назвал несколько причин, почему россиянам следует использовать новую технологию виртуальных сим-карт (eSIM), и почему следует навсегда отказаться от физической сим-карты.

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По его словам, физическая карта — устаревшая технология, от которой следует отказаться как можно быстрее. Так как мы используем эту технологию около 30 лет, и в настоящее время эта технология серьезно ограничивает новые возможности умных устройств.

В свою очередь, использование виртуальных сим-карт даст множество преимуществ пользователю. Для россиян покупка номера стоит в разы дешевле, смену оператора связи можно производить удаленно, а также станет доступно управление большим числом устройств с одной сим-карты.

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Прокофьев отметил, что для людей, которые очень много путешествуют или часто отправляются в командировки, удаленная смена оператора связи особенно удобна. Им больше не придется покупать новые сим-карты и тратить время на подключения к местной сети.

Однако, чтобы полностью внедрить данную технологию, необходимо приложить немало усилий на создание сети и ее обеспечения. На словах все выглядит достаточно хорошо. Данная технология появилась около трех лет назад, однако, в законодательном плане не произошло никаких изменений. Покупка и оформление новой eSIM карты производится так же, как и физической — в салоне мобильной связи, по паспорту.

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