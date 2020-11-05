Внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч и поддержкой функции быстрой зарядки. Размер: 100x74x23.5 мм. Аккумулятор удобно носить с собой, он не займет много места в кармане или вашей сумке. Оснащен LED-дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Есть 2 порта MicroUSB и один Type-C.

Цена: US $8.99 - 11.99

Игровой коврик для компьютерной мыши с красочной RGB подсветкой. Он не только украсит игровую поверхность, но и создаст необходимую атмосферу. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Изготовлен из резины с тканевым покрытием. Мышь себя великолепно чувствует на нем. Нижняя поверхность прорезиненная и не допускает скольжение коврика по поверхности во время игрового процесса.

Цена: US $9.22 - 24.91

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Обновлённая версия популярного авторегистратора от именитого бренда, который снимает 2,5К-видеопоток с углом обзора 140 градусов. Качество записи в темное время суток на высоком уровне. Авторегистратор умеет передавать видео на смартфон по Wi-Fi по Wi-Fi, а также на внешний экран через HDMI.

Цена: US $66.75

Беспроводная компьютерная мышь с качественной RGB подсветкой. Оснащена 4 кнопками и стандартным колесиком прокрутки. Работает на частоте 2,4G. Разрешение настраиваемое максимальное 1600 мАч. Совместима со множеством электронных устройств.

Цена: US $7.30 - 11.07

Удобные беспроводные наушники от компании Baseus, которые позволяют наслаждаться качественным звуком Hi Fidelity. Совместимы с устройствами на базе Android и iOS. Оснащены модулем Bluetooth 5.0. Автономность работы от одной зарядки составляет 5 часов. Заряжаются от 0 до 100% в кейсе за 1,5 часа.

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Цена: US $24.50 - 27.22

Перезаряжаемые батарейки формата АА хорошего качества. Емкость 2000-2300 мАч. Работают на протяжении 800 циклов зарядки-разрядки. Продаются в наборе из 12 шт.

Цена: US $20.99 - 25.70 / набор

Качественный набор инструментов от WorkPro, который пригодится каждому домашнему мастеру. В набор входят самые востребованные инструменты, насадки и аксессуары. Состоит из 123 предметов и поставляется в хорошем пластиковом кейсе.

Цена: US $12.74 - 193.79

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