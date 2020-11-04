Apple добавила в iPhone скрытую кнопку Back Tap
Компания Apple специально для пользователей последних моделей iPhone с iOS14 добавила новую секретную кнопку, о существовании которой большинство пользователей и не подозревает.
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Сама кнопка не видима, располагается на задней панели смартфона и называется Back Tap или Коснуться сзади.
Кнопка Back Tap воспринимает 2-3 касания и способна запускать различные приложения. Однако, чтобы сенсорная кнопка начала функционировать, прежде нужно активировать ее с помощью программного обеспечения. Все настройки находятся в меню специальных возможностей. Вам нужно открыть Настройки, после перейти в Универсальный доступ, Касания и включить кнопку Коснуться сзади.
Используя данную кнопку у вас появится быстрый доступ к меню уведомлений, диспетчеру задач, центру управления, а также вы сможете запускать ассистента Сири, просматривать веб-сайты, создавать скриншоты и многое другое.
Эксперты считают, что использование новой функциональной кнопки значительно упростит использование гаджета и расширит возможности пользователя.
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