Интересные автотовары с Aliexpress: автомагнитола на ОС Android, молдинг для авто, гаечные ключи
Автомагнитола с сенсорным дисплеем
Хорошая автомагнитола в автомобиль с сенсорным дисплеем. Работает под управлением ОС Android. Разрешение экрана 1024x600 точек, прекрасно дополнит салон. Выход в интернет возможен через телефон или доступные Wi-Fi сети. Автомагнитола поддерживает воспроизведение аудиофайлов (WMA/AAC/MP3/MP4), видеофайлов (MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/JPEG), а также просмотр фото (JPEG) и текста.
Цена: US $42.36 - 140.18
Молдинг для салона автомобиля
Создать свой уникальный дизайн салона автомобиля и подчеркнуть все изгибы вам поможет данный товар. Применяется для декора дверей, дефлекторов обдува, торпеды, карт дверей и т.д.
Цена: US $1.96 - 2.17
Наборы гаечных ключей
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Хороший комплект гаечных ключей из прочной стали. Все ключи отлично выдерживают постоянные нагрузки и имеют антикоррозийную стойкость, а также прочный захват по профилю гайки.
Цена: US $2.09 - 20.90
Дополнительные зеркала бокового вида
Широкоугольные зеркала устраняют мертвые зоны в боковых зеркалах и увеличивают угол обзора, что облегчает парковку и безопасность на дороге. Легко крепятся и имеют хорошее качество.
Цена: US $3.67
Автовизитка с номером телефона
Парковочная автовизитка — полезный девайс для любого автомобилиста. На табличке вы сможете указать свой номер телефона, и, если вдруг случится непредвиденная ситуация, с вами всегда можно будет связаться. Вещь полезная и стоит сущие копейки.
Цена: US $0.69 - 1.99
Органайзер для вещей на спинку сидения
Любимый аксессуар автомобилистов и пассажиров — вместительный органайзер, который крепится на спинку сиденья, и при необходимости вы сможете разместить в нем нужные вещи. Органайзер легко чистится, изготовлен из безопасных материалов.
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Цена: US $7.49 - 10.94
Набор для ремонта автомобильных фар
С помощью данного набора вы сможете быстро и качественно отреставрировать фары вашего автомобиля. Набор поможет избавиться от мелких царапин, различных замутнений и прочих проблем.
Цена: US $4.13
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