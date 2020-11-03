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Компания LG подала патентную заявку в USPTO еще в августе прошлого года. Однако, информацию о получение патента опубликовали только сейчас. В патенте описан новый смартфон с гибким дисплеем. Конструкция смартфона оригинальная, но внешне новинка напоминает обычный смартфон. Однако, "растянув" корпус пользователь сможет значительно увеличить размеры смартфона. И в этом состоянии смартфон будет выглядеть как небольшой планшет.

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Смартфон оснащен роликовым механизмом по краям. Использование такого механизма позволяет сохранить небольшую толщину устройства. При этом смартфон имеет достаточно места, чтобы поместились все внутренние компоненты.

Чтобы развернуть смартфон, пользователю нужно будет потянуть за края устройства, после этого часть экрана и рамка начнут плавно разворачиваться. Смотрится такая новинка потрясающе.

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Новинка очень интересная и точно не останется без внимания. В настоящее время, к сожалению, больше нет никакой информации о новом устройстве от LG, и когда оно будет доступно для покупки — пока неизвестно. Также стоит отметить, что наличие патента еще не гарантирует, что компания LG в будущем выпустит данный продукт на рынок.

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