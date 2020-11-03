Интересные находки с Aliexpress: вертикальная мышь, светодиодные свечи, тактическая рукоять
Тактическая ручка для оружия
Тактическая рукоять переноса огня с оригинальным дизайном. Размер: 8x7x10 см. Рукоять имеет прочную конструкцию и хорошее качество. Изготовлена из ABS-пластика.
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Цена: US $10.50
Вертикальная мышь Delux M618
Новая вертикальная мышь с эргономичным дизайном, который позволяет освободить запястье и уменьшить усталость руки. Работает на частоте 2,4G. Оснащена качественной подсветкой и 6 копками. Размер: 103*89*69 см. Разрешение настраиваемое максимальное 2400 dpi. Емкость встроенного аккумулятора 1000 мАч.
Цена: US $29.99
Xiaomi Wireless Mouse 2
Второе поколение надежной беспроводной мыши от Xiaomi. Высокую точность работы обеспечивает фотоэлектрический датчик с разрешением в 1000 dpi. Совместима с широким кругом устройств, например, ПК, ноутбуком, Smart TV и т.д. Питается от батареек АА.
Цена: US $10.24 - 11.48
Многоразовый скотч
Скотч многоразового использования изготовлен из специального гелевого материала. Не оставляет следов клея на поверхности. Для повторного использования достаточно промыть под струей воды.
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Цена: US $1.41 - 4.94
Наушники Haylou GT1
Одна из самых популярных моделей беспроводных наушников. Данный товар заказали более 20 000 раз. Подходят как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Несмотря на небольшую стоимость звук на высоком уровне. Управление сенсорное. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth. Могут похвастаться хорошей автономностью.
Цена: US $16.06 - 16.95
Мужские кварцевые часы Curren
Стильные мужские часы с высоким качеством сборки и официальной гарантией. Они подойдут под любую одежду и ярко выделят владельца из толпы. Часы от Curren будут точно показывать время на протяжении долгих лет.
Цена: US $19.19 - 19.99
Мощные аккумуляторы
Хорошие аккумуляторы мощностью 3000 мАч каждый. Продаются в наборе от 4 до 16 штук. На странице продавца вы также сможете найти специальное устройство для подзарядки.
Цена: US $6.88 - 28.74
Наушники QCY T3
Еще одна популярная модель беспроводных наушников с хорошим звуком за небольшую цену. Оснащены качественным микрофоном с поддержкой функции шумоподавления. Собеседник будет четко слышать ваш голос в любую погоду. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 25 часов.
Цена: US $21.52
Светодиодные свечи
Безопасные светодиодные свечи не требующие контроля, которые за пару минут создадут романтическую обстановку. Поставляются с зарядной базой.
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Цена: US $3.24 - 24.07 / набор
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