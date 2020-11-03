Xiaomi анонсировала сверхбыструю беспроводную зарядку – на 80 Вт
Компания Xiaomi постоянно изобретает и выпускает на рынок новые и интересные продукты, на этот раз именитый бренд изобрел уникальное зарядное устройство, в котором используется технология Mi Wireless Charging Technology. Мощность устройства составляет 80 Вт.
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Новое сверхбыстрое зарядное устройство способно зарядит аккумулятор емкостью 4 000 мАч всего за 19 минут. В настоящее время — это самое быстрое зарядное устройство. Всего за одну минуту устройство зарядит аккумулятор емкостью 4000 мАч на 10%.
Например, если сравнить со свежеанонсированным iPhone 12, то он поддерживает беспроводную зарядку 7,5 Вт, а если использовать MagSafe – 15 Вт.
Также хочется напомнить, что компания Xiaomi в августе этого года уже представляла быстрое зарядное устройство мощностью 55 Вт. Оно было показано вместе со смартфоном Mi 10 Ult, который поддерживает функции быстрой зарядки мощностью до 50 Вт. И опять новый рекорд от именитого бренда - 80 Вт.
Однако, компания пока не раскрыла все свои планы и не уточнила, когда новый протокол будет внедрен в смартфоны и когда можно будет приобрести новое устройство. Некоторые считают, что первым смартфоном, который сможет раскрыть полностью потенциал новой технологии, станет Xiaomi Mi 11.
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