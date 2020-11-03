Интересные находки с AliExpress: смарт-часы MI Watch Color, TWS-наушники Haylou, липучка-держатель
Компактный светодиодный фонарь
Компактный светодиодный фонарь, который подойдет туристам, рыбакам, охотникам и т.д. Корпус водонепроницаемый. Для удобного крепления предусмотрен магнит. Имеет четыре режима работы: слабый, сильный свет, стробоскоп и SOS.
Цена: US $16.49 - 20.89
TWS-стереонаушники Haylou GT1 Pro
Компактные беспроводные наушники с хорошим функционалом. Эргономичный дизайн, наушники точно соответствуют контурам ушей. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Управление сенсорное. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Суммарное время работы составляет 22 часа.
Цена: US $19.64 - 21.31
Липучка-держатель
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Оригинальная липучка держатель для смартфона или любого другого предмета. Для повторного использования вам требуется только промыть под струей воды. Не боится экстремально высоких или низких температур.
Цена: US $1.17 - 2.17
Набор инструментов WorkPro
Хороший набор инструментов WorkPro, который пригодится каждому домашнему мастеру. С его помощью вы сможете выполнять основные работы. В набор входит: отвертка с насадками, несколько гаечных ключей, молоток, плоскогубцы и разводной ключ. Цена: US $19.99 - 29.99
Беспроводная колонка MiFa
Качественная беспроводная колонка высокой мощности (30 Вт). Корпус влагозащищенный и устойчив к истиранию и царапинам. Умеет объединяться в стереопару с другой такой же колонкой.
Цена: US $42.26
Будильник Xiaomi
Многофункциональный будильник, который можно подключить к системе умного дома MI Home. Оснащен датчиками для определения температуры и влажности, также есть секундомер и будильник.
Цена: US $12.89 - 36.96
Смарт-часы Xiaomi MI Watch Color
Многофункциональные смарт-часы от популярного китайского бренда. С круглым 1,39 дюймовым AMOLED дисплеем. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. Управление сенсорное. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Есть NFC и GPS. Автономность работы две недели.
Цена: US $98.22 - 100.02
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