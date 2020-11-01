Данный инструмент широко используется лучниками. С его помощью просто и удобно натягивать тетиву. Имеет хорошее качество. Иногда его называют "шестым пальцем".



Цена: US $25.95

Популярная модель беспроводных наушников по приемлемой цене с хорошим качеством звука. Данную модель заказали более 2500 раз. Имеет массу положительных отзывов и высокий рейтинг.

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Наушники не боятся влаги. Подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом. Оснащены качественным микрофоном. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии до 10 метров без потери связи.

Цена: US $16.44

Интересная модель смарт-часов с современным дизайном и хорошим функционалом. На данную модель действует хорошая скидка. Смарт-часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Есть датчики для контроля показателей здоровья и спортивные режимы.

Цена: US $83.60

Продвинутые полноразмерные наушники с поддержкой aptX и сертификатов Hi-res Audio. Звук объемный с хорошими басами. Амбушюры выполнены из кожи. Практически вся конструкция наушников из металла. Наушники можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме.

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Цена: US $70.99

Внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч. Оснащен двумя портами USB и тремя портами для собственной зарядки. Мощность каждого выхода составляет 10 Вт. На передней панели небольшой экран, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки есть несколько степеней защиты. Хороший вариант за небольшие деньги.

Цена: US $13.28 - 17.02

Ugreen Bluetooth — компактный адаптер, с помощью которого вы сможете подключить Bluetooth устройства, например, планшет, наушники, клавиатуру к компьютеру или ноутбуку. Адаптер изготовлен из огнеупорных материалов. Оснащен индикатором работы. Имеет компактные габариты и малый вес.



Цена: US $4.99

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Компактный и надежный аудио-ресивер, с помощью которого вы сможете прослушивать любимые треки с вашего смартфона по беспроводной сети на автомагнитоле. Изготовлен из прочных и надежных материалов. Данный товар популярен среди пользователей, его заказали более 3 000 раз.

Цена: US $9.99



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