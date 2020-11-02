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Интересные находки с AliExpress: магнитные наушники XT11, жидкая кожа, индукционная насадка на кран

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Стильные наручные часы

Мужские механические часы с автоподзаводом и ярким дизайном. Надежный механизм обеспечивает точность хода и качество аксессуара. Диаметр циферблата 45 мм. Корпус выдерживает давление до 10 АТМ. Данная модель как нельзя более подходит к современной жизни и пользуется хорошим спросом среди покупателей. 

Цена: US $194.60

Магнитные наушники XT11

Вакуумные наушники-вкладыши, которые позволяют наслаждаться как высокими, так и низками частотами. Станут отличным компаньоном в повседневной жизни. Оснащены качественным микрофоном и удобным пультом управления. 

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Цена: US $0.88 - 1.68

Внешний аккумулятор 10000 мАч

Популярная модель внешнего повербанка, который заказали более 14 000 раз. Емкость 10 000 мАч. На верхней панели располагается индикатор оставшегося заряда. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты.

Цена: US $10.46 - 13.08

Складной чайник Omebox

Чайник со складной конструкцией, который удобно брать с собой в путешествие. Да и в повседневной жизни он пригодится. Изготовлен из гипоаллергенных материалов. Чайник способен вскипятить 0,6 воды за пару минут. Оснащен термостатом для нагрева и поддержки температуры. 

Цена: US $10.90 - 65.71

Acasis FA-05U

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Хороший внешний накопитель по приемлемой цене. На странице продавца вы сможете выбрать необходимый объем памяти от 160Гб до 1Тб. Он способен обмениваться данными со скоростью 480 Мбит/с. Данная модель имеет массу положительных отзывов и высокий рейтинг. 



Цена: US $10.58 - 44.28

Жидкая кожа Car and Motorcycle

С помощью данного товара вы сможете привести в порядок даже самое запущенное изделие из кожи. Чтобы восстановить изделие, достаточно провести кисточкой из пузырька. Вы сможете избавить ваши кожаные вещи от царапин и других повреждений.  

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Цена: US $1.64 - 1.86

 Индукционная насадка на кран Xiaomi

Полезный аксессуар, который позволит сэкономить воду. Оснащен датчиком приближения. Подходит для стандартных кранов. Не требует особого ухода и предназначен для длительной агрессивной эксплуатации.

Цена: US $25.64

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Алекс Жмышенко
11:31
399 скорей всего будет стоить
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
Ацкий Сотона
11:30
Без глупости - жена с первого дня знакомства знает , не будет секса дома - беру и иду за сексом вне дома . Потому - всё нормально более 11 лет ... А как люди живут - в таких семьях , я ХЗ .
Апгрейд ветерана Sandy Bridge - затрачено 988 долларов в тайне от домашних
ABC
11:29
Памяти, допустим, завезут, а ценник будет какой? На 80$ побольше, как у 6800 ?
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
Дима Голков
11:28
Может стоит сравнивать по наличию на полках магазинов? Циферки интересные, конечно, но хотелось бы видеть карты "в наличии", а не ждать январь-феваль.
GeForce RTX 3070 обходит Radeon RX 6800 с большим отрывом в реальных играх с трассировкой лучей
Listoman
11:27
Именно, амуда просто теперь с ценами гнёт, но им это можно простить, так как отбитых фанов куча, то есть надо делать бабки на лошках)
AMD намекнула на скорый анонс продвинутой технологии Super Resolution – аналога DLSS 2.0 от NVIDIA
Yolanda Tarska
11:25
Ну так скажем 8гб везде , тес более в 2к, хватает, когда не хватии, тогда уже и чип устареет
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
ABC
11:24
6800 будет еще дороже) Хотябы потому, что лизка накинула 79$ к аналогичному ценнику на 3070. Да и эфирщики помогут)
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
omoikane
11:24
это его батя :D
AMD Ryzen 5 5600X превысил частотную планку в 6,1 ГГц — данные CPU-Z
Yolanda Tarska
11:23
Корона да, опять вспышка, а электротяга нет, электричества хватит всего на несколько процентов автомобилей, а мощностей на электростанциях лишних нет.
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
Dm 0_o
11:21
Ты предлагаешь при жене дрочить?
Апгрейд ветерана Sandy Bridge - затрачено 988 долларов в тайне от домашних
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