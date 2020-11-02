Мужские механические часы с автоподзаводом и ярким дизайном. Надежный механизм обеспечивает точность хода и качество аксессуара. Диаметр циферблата 45 мм. Корпус выдерживает давление до 10 АТМ. Данная модель как нельзя более подходит к современной жизни и пользуется хорошим спросом среди покупателей.

Цена: US $194.60

Вакуумные наушники-вкладыши, которые позволяют наслаждаться как высокими, так и низками частотами. Станут отличным компаньоном в повседневной жизни. Оснащены качественным микрофоном и удобным пультом управления.

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Цена: US $0.88 - 1.68

Популярная модель внешнего повербанка, который заказали более 14 000 раз. Емкость 10 000 мАч. На верхней панели располагается индикатор оставшегося заряда. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты.

Цена: US $10.46 - 13.08

Чайник со складной конструкцией, который удобно брать с собой в путешествие. Да и в повседневной жизни он пригодится. Изготовлен из гипоаллергенных материалов. Чайник способен вскипятить 0,6 воды за пару минут. Оснащен термостатом для нагрева и поддержки температуры.

Цена: US $10.90 - 65.71

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Хороший внешний накопитель по приемлемой цене. На странице продавца вы сможете выбрать необходимый объем памяти от 160Гб до 1Тб. Он способен обмениваться данными со скоростью 480 Мбит/с. Данная модель имеет массу положительных отзывов и высокий рейтинг.









Цена: US $10.58 - 44.28

С помощью данного товара вы сможете привести в порядок даже самое запущенное изделие из кожи. Чтобы восстановить изделие, достаточно провести кисточкой из пузырька. Вы сможете избавить ваши кожаные вещи от царапин и других повреждений.

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Цена: US $1.64 - 1.86

Полезный аксессуар, который позволит сэкономить воду. Оснащен датчиком приближения. Подходит для стандартных кранов. Не требует особого ухода и предназначен для длительной агрессивной эксплуатации.

Цена: US $25.64



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