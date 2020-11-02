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Продлеваем жизнь аккумулятору - 3 совета от ученых из Мичиганского университета

Ничто ни вечно в этом мире. Вот и срок службы аккумулятора рано или поздно подходит к своему завершению. Но как же сделать так, чтобы этот самый конец наступил как можно позже?
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Всем известно, что в этом мире ничто ни вечно. Поэтому и срок "жизни" аккумулятора подходит к концу. Но как сделать так, чтобы аккумулятор быстро не потерял свою первоначальную емкость и прослужил как можно дольше. Есть несколько простых секретов, которыми и поделились ученые из Мичиганского университета.

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Проанализировав большое количество информации, ученые провели исследование, в котором они дают очень простые и рабочие советы. Следуя простым правилам использования аккумулятора, вы сможете максимально продлить ему жизнь.

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Как известно, есть две основные причины, почему аккумулятор теряет первоначальную емкость: снижение емкости (постепенно сокращается количество энергии, которую способен хранить аккумулятор) и снижение мощности (в аккумуляторе уменьшается способность обеспечения первоначальным количеством энергии в момент времени).

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Ученые изучили все свойства всех компонентов аккумулятора и пришли к выводу, что некоторые факторы сильно влияют и ускоряют процесс деградации аккумулятора, а некоторые наоборот.

Наиболее простое и очевидное правило — это правильная эксплуатация аккумулятора и недопущение любых механических повреждений. Также аккумулятор не рекомендуется хранить при высокой влажности. 

Но главные три рекомендации следующие:

  1. Чтобы аккумулятор быстро не потерял свою первоначальную емкость, нельзя подвергать его воздействию экстремально высокой или низкой температуры. Причем экстремальная жара вредит аккумулятору намного больше, чем мороз и быстро ухудшает все его свойства. Например, если вы зарядите смартфон на 100% при комнатной температуре, а затей выйдете с ним летом на улицу, где очень-очень жарко, то аккумулятор испытает настоящий шок, так как сам аккумулятор нагрелся до допустимого максимума, а тут еще и температура повышается. Оптимальная температура для эксплуатации аккумулятора 10-35°C.
  2. Необходимо, чтобы аккумулятор был заряжен только частично. Оптимальный уровень зарядки аккумулятора составляет от 20 до 80%. Если аккумулятор разряжается полностью — это влияет на срок его "жизни". Конечно, если у вас иногда полностью разряжается аккумулятор, то ничего страшного, но если вы постоянно разряжаете его до нуля, это значительным образом влияет на срок его службы.
    Также не рекомендуется ставить гаджет на зарядку на всю ночь. А при достижении заряда 100% необходимо сразу отключить его от сети.
  3. В настоящее время очень популярно и удобно пользоваться устройствами для быстрой зарядки, однако сильный ток губителен для аккумулятора и значительно уменьшает срок его эксплуатации. Поэтому ученые не рекомендуют использовать устройства для быстрой зарядки. 

Следуя этим простым рекомендациям вы продлите жизнь аккумулятору и здорово сэкономите на покупке нового.  


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