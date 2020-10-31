Вертикальная компьютерная мышь с 6 кнопками и стандартным колесиком прокрутки. Работает на частоте 2,4 G. Уникальный дизайн мыши уменьшает нагрузку на кисть. Мышь оснащена оптическим сенсором, максимальное разрешение 4000dpi.









Цена: US $19.99 - 24.99

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Бюджетные беспроводные наушники с хорошим качеством звука и удобной конструкцией. Подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом. Наушники подключаются к смартфону через Bluetooth 5.0. Автономность работы от одной зарядки составляет четыре часа.

Цена: US $12.51

Недорогая модель мультиметра и тестера начального уровня, которая востребована среди пользователей. Имеет хорошие характеристики и подойдет для каждого домашнего мастера. Все показания выводятся на экран. Питается от батареек.

Цена:US $8.39

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Хорошие аккумуляторные батарейки емкостью 3 000 мАч. Купив один раз вы сэкономите время и деньги. Для повторного использования батарейки нужно будет только подзарядить в зарядном устройстве. Поставляются в комплекте от 4 до 16 шт. Используются в игрушках, электроинструментах, дистанционных пультах и т.д.





Цена: US $6.87 - 28.72

Удобный карманный фонарик с небольшими габаритами и малым весом. Световой поток составляет 1000 Лм. Есть три режима работы. Такой фонарик удобно носить с собой, он не занимает много места в сумке или кармане.





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Цена: US $2.99 - 4.99

Светодиодные свечи, которые украсят любой интерьер и создадут ощущение праздника. Они мерцают и дают освещение как настоящие, но остаются полностью безопасными и не приведут к пожару.

Цена: US $7.19 / набор



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