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Бренд Aston Martin, который специализируется на производстве спортивных автомобилей, создал роскошный геймерский симулятор. Геймерский симулятор выглядит как настоящий гоночный автомобиль. Стоимость симулятора составляет 74 000 долларов. Да, немного дороговато. А вы как думаете?

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Компания планирует продать всего 150 экземпляров, поэтому данный симулятор достанется не всем.

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Симулятор представляет собой настоящую гоночную кабину реального размера. Смотрится просто потрясающе. Все детали изготовлены вручную компанией Curv Racing Simulators только из высококачественных и дорогостоящих материалов.

Особое внимание привлекает рулевое колесо, оно напоминает устройства, которые используются в гоночной серии GT3.

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Весь корпус кабины, форма и положение сиденья относятся к модели Aston Martin Valkyrie. Симулятор оснащен огромным широкоэкранным монитором, на котором отображается игровой процесс. Монитор занимает все пространство лобового стекла.





