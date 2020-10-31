Создан самый дорогой геймпад в мире за 74 000 долларов
Бренд Aston Martin, который специализируется на производстве спортивных автомобилей, создал роскошный геймерский симулятор. Геймерский симулятор выглядит как настоящий гоночный автомобиль. Стоимость симулятора составляет 74 000 долларов. Да, немного дороговато. А вы как думаете?
реклама
Компания планирует продать всего 150 экземпляров, поэтому данный симулятор достанется не всем.
Симулятор представляет собой настоящую гоночную кабину реального размера. Смотрится просто потрясающе. Все детали изготовлены вручную компанией Curv Racing Simulators только из высококачественных и дорогостоящих материалов.
Особое внимание привлекает рулевое колесо, оно напоминает устройства, которые используются в гоночной серии GT3.
реклама
Весь корпус кабины, форма и положение сиденья относятся к модели Aston Martin Valkyrie. Симулятор оснащен огромным широкоэкранным монитором, на котором отображается игровой процесс. Монитор занимает все пространство лобового стекла.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила