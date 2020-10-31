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Интересные находки с Aliexpress: смарт-часы Amazfit GTR, повербанк 10 000 мАч, мышь ZUOYA AT962

AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах.
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Usams PB33 5000 мАч

Компактный внешний аккумулятор оснащен выходами type-C, Micro-USB и входом USB 2А. Емкости 5 000 мАч достаточно, чтобы зарядить смартфон. Продавец на своей странице предлагает разные расцветки корпуса, а также вы сможете взять купон и снизить цену. 

Цена: US $7.84 - 13.73

Romoss Sense 4 10000 мАч

Еще один из самых популярных внешних аккумуляторов на Алиэкспресс с массой заказов и положительных отзывов. Размер 91x62,4x22,8 мм. Вес 202 г. Имеет два выхода USB, один microUSB и вход Type-C. 

Цена: US $9.89 - 13.49

Amazfit GTR 42/47 мм

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Смарт-часы в классическом стиле с высоким рейтингом и массой положительных отзывов. Часы станут настоящим помощником на каждый день. Они не только будут следить за вашей активностью, но и вовремя напомнят о важном предстоящем событии. Вы сможете принимать звонки, читать сообщения, управлять музыкой и многое другое. Есть спортивные режимы. Автономность 24 дня. 

Цена: US $149.99 - 152.99

Комплект щеток для уборки на шуруповерт

Комплект щеток с шестигранными хвостиками идеально подходят под патрон шуруповерта. С помощью таких щеток вы сможете быстро и аккуратно очистить плитку в ванной от налета и хорошо вычистить швы. Данный товар заказали более 4500 раз, рейтинг 4,8 из 5. 

Цена: US $7.49 / набор

ZUOYA AT962

Бюджетная модель от проверенного китайского бренда ZUOYA.  Оснащена 7 программируемыми кнопками и имеет гибкую настройку подсветки. Разрешение настраиваемое от 400 до 7200dpi. Быстрая доставка со склада РФ. 

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Цена: US $11.66 - 16.88

Коврик для мыши

Большой коврик для мыши с ярким дизайном. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Основа коврика надежно фиксируется на столе за счет прочного резинового состава. Поэтому у вас больше не будет проблем, что коврик двигается вместе с мышкой от плохого сцепления с поверхностью, на которой он лежит.

Цена: US $2.70 - 12.60

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taurintown
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Некультурный тут ты, ты отписал тебе скинули пример с зена. На что ты ответил совсем не в адекватном ключе "Сделай свой тест, чего проще-то? И Посмотрим." Я бы тебе дал в рожу. Ты неадекватен.
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Дмитрий Соколов
10:26
Тут даже можно двинуться дальше - зачем что-то смотреть и читать, если ты интеллобой и все уже знаешь и так))
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Velzevul Handshaked
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какой даун купит карту с переплатой 20к от мрп .чем больше вы будете так покупать ,тем больше шанс что цен мрп вы вообще не увидите идиоты ,за 90 к можн окупить бюджетный кулед телик 55 дймов от каког...
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Inttz
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Так обойди ты на трехлетнем райзене в разгоне стоковый 5600х,ну или хотя бы на прошлогоднем райзене)
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X поделился результатами тестов CPU в ряде бенчмарков
Velzevul Handshaked
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Интересно, что теперь придумают в Userbenchmark чтобы оставить Интел в топе своего рейтинга?
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X поделился результатами тестов CPU в ряде бенчмарков
Ultimauser
10:22
Это ты про 10900к на смертном одре?
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