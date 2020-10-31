Компактный внешний аккумулятор оснащен выходами type-C, Micro-USB и входом USB 2А. Емкости 5 000 мАч достаточно, чтобы зарядить смартфон. Продавец на своей странице предлагает разные расцветки корпуса, а также вы сможете взять купон и снизить цену.

Цена: US $7.84 - 13.73

Еще один из самых популярных внешних аккумуляторов на Алиэкспресс с массой заказов и положительных отзывов. Размер 91x62,4x22,8 мм. Вес 202 г. Имеет два выхода USB, один microUSB и вход Type-C.

Цена: US $9.89 - 13.49

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Смарт-часы в классическом стиле с высоким рейтингом и массой положительных отзывов. Часы станут настоящим помощником на каждый день. Они не только будут следить за вашей активностью, но и вовремя напомнят о важном предстоящем событии. Вы сможете принимать звонки, читать сообщения, управлять музыкой и многое другое. Есть спортивные режимы. Автономность 24 дня.

Цена: US $149.99 - 152.99

Комплект щеток с шестигранными хвостиками идеально подходят под патрон шуруповерта. С помощью таких щеток вы сможете быстро и аккуратно очистить плитку в ванной от налета и хорошо вычистить швы. Данный товар заказали более 4500 раз, рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $7.49 / набор

Бюджетная модель от проверенного китайского бренда ZUOYA. Оснащена 7 программируемыми кнопками и имеет гибкую настройку подсветки. Разрешение настраиваемое от 400 до 7200dpi. Быстрая доставка со склада РФ.

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Цена: US $11.66 - 16.88

Большой коврик для мыши с ярким дизайном. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Основа коврика надежно фиксируется на столе за счет прочного резинового состава. Поэтому у вас больше не будет проблем, что коврик двигается вместе с мышкой от плохого сцепления с поверхностью, на которой он лежит.



Цена: US $2.70 - 12.60



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