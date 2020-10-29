В России представлена новая колонка для громких вечеринок JBL PartyBox 310
В России была представлена новая колонка JBL PartyBox 310, которая станет идеальным выбором для мобильной вечеринки.
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JBL PartyBox 310 - портативная колонка с фирменным звучанием JBL и мощностью 240 ватт. Корпус влагозащищенный по стандарту IPX4, это означает, что вам не надо будет переживать, если в разгар вечеринки пойдет дождь или на колонку случайным образом попадут брызги из бассейна.
Для более удобной транспортировки в колонке предусмотрены колесики и складная ручка.
Если музыка играет недостаточно громко, то JBL PartyBox 310 можно соединить с совместимой колонкой по беспроводной сети с помощью функции TWS. А для проводного соединения есть RCA выход.
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Для удобного управления колонкой в темноте предусмотрена подсветка кнопок управления. Есть качественные двойные микрофоны, а для любителей поиграть на гитаре есть специальные выходы с дополнительной настройкой вокала.
Колонка синхронизируется с другими устройствами посредством Bluetooth. Управлять ею можно не только нажатием на клавиши управления на корпусе, но и через специальное приложение JBL PartyBox, которое совместимо как с iOS, так и с Android.
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Емкости встроенного аккумулятора достаточно для беспрерывной работы на протяжении 18 часов.
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