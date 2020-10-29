Интересные находки с Aliexpress: ЦАП Arylic S50 Pro, наушники Bluedio, набор ножей и другое
Arylic S50 Pro
Если вы ищете хороший ЦАП и сетевой плеер, то вам стоит обратить внимание на данную модель. Управление осуществляется с помощью приложения, которое доступно для iOS и Android. Подключения через WiFi, LAN или Bluetooth. Поддерживает практически все известные форматы. Звук отличного качества, что отмечают пользователи в своих комментариях.
Цена: US $199.99
Аккумуляторная батарея AAA
Аккумуляторная батарея формата ААА и емкостью 400 мАч. Для повторного использования необходимо просто подзарядить аккумулятор, используя кабель микро-USB. Аккумуляторную батарейку часто используют в фотоаппаратах и фото вспышках, пультах ДУ, детских игрушках, рациях, игровых приставках и других устройствах.
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Цена: US $5.91 - 6.89
Набор кухонных ножей
Набор ножей с отличным дизайном станет настоящим украшением кухни. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, прочной и экологически безопасной. Ручки имеют удобную и практичную форму.
Цена: US $6.70 - 66.53
Беспроводные наушники Bluedio
Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим звуком и механическим управлением. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. На одном заряде аккумулятора проработают около 5 часов. Хороший вариант по приемлемой цене.
Цена: US $16.47
Bluedio T4 с функцией активного шумоподавления
Полноразмерные наушники с современным дизайном и поддержкой функции активного шумоподавления. Звук объемный с хорошими басами. Данную модель наушников можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. Благодаря удобной конструкции при длительном ношении не вызывают дискомфорт. Оснащены встроенным аккумулятором, на одном заряде способны проработать около 16 часов.
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Цена: US $29.16
Внешний аккумулятор Xiaomi
Внешний аккумулятор от компании Xiaomi получил ультрасовременный дизайн и поддержку функции беспроводной зарядки. Емкость 20 000 мАч. На передней панели небольшой LED-дисплей, на котором отображается процент оставшегося заряда.
Цена: US $25.93
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