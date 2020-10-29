Обновленное приложение PlayStation для iOS и Android с голосовым чатом, функциями PS5 и другое
Стремясь расширить ваши связи с друзьями и играми, в которые вы любите играть, даже когда вы находитесь вдали от своей консоли, компания Sony выпустила новое приложение PlayStation для iOS и Android. В приложении обновлённый дизайн, множество интересных функций PS5, появился голосовой чат и многое другое.
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Компания Sony поделилась этой новостью в своем блоге PlayStation.
Основные обновления для iOS и Android:
- Был обновлён пользовательский интерфейс. Например, теперь на главном экране пользователь сможет увидеть информацию о своих друзьях, во что они играют в настоящий момент, а также получить доступ к недавно сыгранным играм и призам, которые были получены.
- Была произведена интеграция сообщений. Функция приложения PS Messages интегрирована в обновленное приложение PS. Благодаря этому сообщения PS не будут доступны как отдельное приложение. Теперь вы сможете отправлять сообщения друзьям в одном месте, а все ваши предыдущие сообщения будут отображаться в обновлённом приложении.
- Вы сможете создавать группы и общаться в голосовом чате со своими друзьями, используя мобильный телефон.
- В новой версии доступна удаленная загрузка и встроенный PlayStation Store.
- Если у вас не хватит места на вашей консоли вы сможете удаленно управлять хранилищем, а также удаленно запускать игры и быстро входить в PS5 прямо из приложения PS. Все это позволят новые функции для PS5.
- Теперь все последние официальные новости от разработчиков будут отображаться в вкладке "Обзор".
Новое приложение доступно в App Store и Google Play Store.
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