Светодиодная двухсторонняя гирлянда — новый вид декоративного украшения. Состоит из пластиковой влагозащищенной трубки с диодами, свечение которых хорошо видно с любой стороны. С помощью данной гирлянды вы сможете украсить деревья, офис, квартиру и т.д.

Цена: US $6.55 - 9.37

Такие чехлы пригодятся в любое время года. Изготовлены из прочной и мягкой резины, не пропускают влагу, благодаря этому ваша обувь останется сухой в дождливую погоду. Подошва с протектором не скользит.

Цена: US $6.54 - 10.23

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Классическая гирлянда с 8 режимами свечения и минимальным энергопотреблением. Такой гирляндой вы сможете украсить все что угодно. Ее можно повесить как дома, так и на улице. Корпус пластиковый, влагозащищенный. На странице продавца вы сможете выбрать длину от 10 до 50 метров.

Цена: US $1.59 - 33.99

Ручная открывалка — замечательный помощник на кухне. С помощью данной открывалки вы сможете открыть даже самые залежавшиеся банки. Для этого вам не нужно будет портить крышку ножом или искать полотенце.

Цена: US $1.98 - 3.66

Самый популярный внешний аккумулятор на АлиЭкспресс емкостью 10 000 мАч. Его заказали более 13 000 раз. Имеет отличное соотношение цены и качества. Для безопасной зарядки гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты.

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Цена: US $10.46 - 13.08

Беспроводные наушники с качественным звучанием и хорошей автономностью. Оснащены 4 арматурными излучателями. Вес каждого наушника составляет 5,7 г. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $56.00









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