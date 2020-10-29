Интересные находки с Aliexpress: арматурные TWS-наушники KZ, гирлянда, силиконовые чехлы для обуви
Гирлянда «Метеоритный дождь»
Светодиодная двухсторонняя гирлянда — новый вид декоративного украшения. Состоит из пластиковой влагозащищенной трубки с диодами, свечение которых хорошо видно с любой стороны. С помощью данной гирлянды вы сможете украсить деревья, офис, квартиру и т.д.
Цена: US $6.55 - 9.37
Силиконовые чехлы бахилы для обуви
Такие чехлы пригодятся в любое время года. Изготовлены из прочной и мягкой резины, не пропускают влагу, благодаря этому ваша обувь останется сухой в дождливую погоду. Подошва с протектором не скользит.
Цена: US $6.54 - 10.23
Гирлянда классическая
реклама
Классическая гирлянда с 8 режимами свечения и минимальным энергопотреблением. Такой гирляндой вы сможете украсить все что угодно. Ее можно повесить как дома, так и на улице. Корпус пластиковый, влагозащищенный. На странице продавца вы сможете выбрать длину от 10 до 50 метров.
Цена: US $1.59 - 33.99
Ручная открывалка банок
Ручная открывалка — замечательный помощник на кухне. С помощью данной открывалки вы сможете открыть даже самые залежавшиеся банки. Для этого вам не нужно будет портить крышку ножом или искать полотенце.
Цена: US $1.98 - 3.66
Внешний аккумулятор
Самый популярный внешний аккумулятор на АлиЭкспресс емкостью 10 000 мАч. Его заказали более 13 000 раз. Имеет отличное соотношение цены и качества. Для безопасной зарядки гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты.
Цена: US $10.46 - 13.08
Арматурные TWS-наушники KZ
Беспроводные наушники с качественным звучанием и хорошей автономностью. Оснащены 4 арматурными излучателями. Вес каждого наушника составляет 5,7 г. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $56.00
ТОП СКИДКИ
реклама
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила