Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition - контроль уровня стресса в играх
Совсем недавно на рынке были представлены новые смарт-часы Instinct Esports Edition, которые были разработаны специально кибеспортсменом.
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Новинка получила современный дизайн и ряд полезных функций. Корпус влагозащищённый и выдерживает давление до 10 АТМ. Автономность работы на одном зарядке аккумулятора,если не пользоваться дополнительными функциями, составляет 14 дней, если использовать часы в игровом режиме, то автономность составит порядка 80 часов, а при дополнительном использовании приемника спутниковой навигации - 16 часов.
Дисплей монохромный с разрешением 128x128 пикселей. В данной модели есть термометр, акселерометр, высотомер, GPS, ГЛОНАСС и Bluetooth.
Во время игрового процесса смарт-часы будут отслеживать все показатели здоровья, а именно контролировать сердечный ритм, уровень стресса и количество времени, которое игрок провел в виртуальном пространстве. Все физические показатели будут транслироваться в реальном времени на ПК. Благодаря этому зрители смогут понимать, в каком состоянии находится киберспортсмен в данную минуту.
Новинка достаточно интересная и доступна для покупки. Стоимость составляет 300 долларов США.
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