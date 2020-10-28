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Интересные находки с Aliexpress: ретро-приставка, профессиональная мышь, жилет с подогревом и другое

AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
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Внешний аккумулятор 

Стильный внешний аккумулятор с компактными габаритами и малым весом. На странице продавца представлено три варианта объема: 6000 мАч, 10000мАч и 20000 мАч. Оснащен небольшим LED-дисплеем, на котором отображается информация об оставшемся заряде аккумулятора. Поддерживает функцию быстрой зарядки. 

Цена: US $9.99 - 12.99

Компактный пауэрбанк Romoss

Еще один компактный внешний аккумулятор на плоском LiPo-элементе. Емкость составляет 10 000 мАч. Оснащен двумя выходами microUSB и USB-C и двумя входами USB-A. Максимальная мощность каждого выхода составляет 10 Вт. 

Цена: US $10.99 - 14.99

Ретро-приставка 

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Скоротать время вы сможете с помощью данного гаджета. Консоль содержит 1400 популярных игр и не требует внешнего питания. Также данный гаджет поддерживает работу с 4К-телевизорами. В комплект входит две консоли. 

Цена: US $17.86 - 32.45

Motospeed V70

Удобная и мощная игровая мышь с красочной подсветкой. Эргономичный дизайн, гарантирует комфортные ощущения во время игрового процесса и снимает усталость с руки. Разрешение до 12000 dpi. Предусмотрена  запись макросов, комбинаций с задержками, переназначение кнопок, импорт и экспорт профилей.  Цена: US $19.79 - 25.73

Игровой коврик для мыши

Большой коврик для мыши с великолепным дизайном. Изготовлен из качественных материалов, приятный на ощупь. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Благодаря его нескользящей резиновой основе и мягкому покрытию движения мыши будут точными и выверенными до миллиметра. Толщина 3 мм. Рисунок яркий. Такой коврик украсит любое игровое или рабочее место.


Цена: US $7.96 - 12.39

Электрическая отвертка Xiaomi

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Популярная электрическая отвертка от именитого бренда в цельнометаллическом корпусе. При повышении крутящегося момента у нее есть блокировка двигателя. В комплект входит большой набор бит. Питается от батареек ААА. Если пользоваться качественными батарейками, время автономной работы составит 8 часов.

Цена: US $15.57

Жилет с подогревом 

Жилетка с подогревом от именитого бренда. Внутри скрыт нагревательный элемент, который работает в 4 режимах. Питается от внешнего аккумулятора с входом 5В/2А. Внутренний наполнитель — гусиный пух, верх изготовлен из хлопка. 

Цена: US $52.99


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lokky7
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wolfire
18:30
Причем они используются в принудительном порядке,
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fynjy_2005
18:28
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wolfire
18:26
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RoiL
18:24
Что значит так говорят, достаточно посмотреть на даты релиза плат всё станет ясно)))
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MriS
18:23
Скорее он настоящий 4-х ядерник, а 2600 склейка 3 + 3. Надо было с 3100 сравнить, тк он 2 + 2. 3300х надо с 4х ядерниками сравнивать - 2300х или 2500х.
Выясняем, что важнее для игр: много ядер или тактовая частота – Ryzen 3 3300X vs R5 2600 – Benchmark
RoiL
18:22
т.е. про проблемы VRM с работой с 3900Х 3950Х просили не говорить?)
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Vlad Od
18:21
какой то диванный блохер для зумерков
Блогер поделился инсайдами о Cyberpunk 2077: игра не выйдет в этом году, пресс-показы провалились
Анатолий Костров
18:20
" Скорее всего он никогда не раскроется" просто фэйспалм . Ладно бы в контексте был еще 2600 , так речь в общем про 6/12 . Да и вообще сравнение не корректно , разная архитектура, разная частота . И...
Выясняем, что важнее для игр: много ядер или тактовая частота – Ryzen 3 3300X vs R5 2600 – Benchmark
Собакевич
18:18
Молодцы, что тут скажешь.
No Man’s Sky получит крупное графическое обновление под «некстген»
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