Стильный внешний аккумулятор с компактными габаритами и малым весом. На странице продавца представлено три варианта объема: 6000 мАч, 10000мАч и 20000 мАч. Оснащен небольшим LED-дисплеем, на котором отображается информация об оставшемся заряде аккумулятора. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $9.99 - 12.99

Еще один компактный внешний аккумулятор на плоском LiPo-элементе. Емкость составляет 10 000 мАч. Оснащен двумя выходами microUSB и USB-C и двумя входами USB-A. Максимальная мощность каждого выхода составляет 10 Вт.

Цена: US $10.99 - 14.99

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Скоротать время вы сможете с помощью данного гаджета. Консоль содержит 1400 популярных игр и не требует внешнего питания. Также данный гаджет поддерживает работу с 4К-телевизорами. В комплект входит две консоли.

Цена: US $17.86 - 32.45

Удобная и мощная игровая мышь с красочной подсветкой. Эргономичный дизайн, гарантирует комфортные ощущения во время игрового процесса и снимает усталость с руки. Разрешение до 12000 dpi. Предусмотрена запись макросов, комбинаций с задержками, переназначение кнопок, импорт и экспорт профилей. Цена: US $19.79 - 25.73

Большой коврик для мыши с великолепным дизайном. Изготовлен из качественных материалов, приятный на ощупь. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Благодаря его нескользящей резиновой основе и мягкому покрытию движения мыши будут точными и выверенными до миллиметра. Толщина 3 мм. Рисунок яркий. Такой коврик украсит любое игровое или рабочее место.







Цена: US $7.96 - 12.39

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Популярная электрическая отвертка от именитого бренда в цельнометаллическом корпусе. При повышении крутящегося момента у нее есть блокировка двигателя. В комплект входит большой набор бит. Питается от батареек ААА. Если пользоваться качественными батарейками, время автономной работы составит 8 часов.

Цена: US $15.57

Жилетка с подогревом от именитого бренда. Внутри скрыт нагревательный элемент, который работает в 4 режимах. Питается от внешнего аккумулятора с входом 5В/2А. Внутренний наполнитель — гусиный пух, верх изготовлен из хлопка.

Цена: US $52.99





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