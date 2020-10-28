Оригинальная мини консоль со встроенными 26 играми. Благодаря компактным габаритам ее можно носить с собой в качестве брелока. Питается от двух батареек ААА. Цена: US $1.99

Оригинальный левитирующий цветок в горшке украсит любой интерьер. Горшок парит над своей платформой и медленно вращается, растение равномерно получает достаточное количество света и быстрее растет. Подойдет для оригинального подарка.

Цена: US $69.25

GaN-зарядка с максимально отдаваемой мощностью до 65 Вт. Поддерживает PD, QC3.0. С помощью данного устройства вы сможете заряжать сразу несколько гаджетов.

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Цена: US $14.79 - 19.99

Внутриканальные беспроводные наушники от американского бренда с потрясающим звуком и отличным функционалом. Управление сенсорное. Вы сможете мгновенно переключаться между iPhone, MacBook и iPad. Имеется поддержка голосового помощника. Оснащены качественными микрофонами, собеседник будет четко слышать вас в любых погодных условиях. Автономность работы 4,5 часа.

Цена: US $253.88

Умные часы от известного китайского бренда с ультрасовременным дизайном. Часы многофункциональны и станут настоящим помощником для вас. Они не только будут следить за вашей активностью в течение дня, но и вовремя напомнят вам о предстоящем событии. В них предусмотрены спортивные режимы, сменные дисплеи, управление музыкой и многое другое.



Цена: US $77.99

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Полезный осенний аксессуар от именитого бренда с металлическим каркасом, устойчивым к нагрузкам и сильному ветру. Механизм автоматический хорошего качества. Главная особенность в том, что сложенный зонт собирает воду сам в себя и не дает растечься по комнате.

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