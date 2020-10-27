Xiaomi представила датчик протечки воды Mi Leak Detector за 9$
Mi Leak Detector - новый водяной датчик от компании Xiaomi, который получил минималистичный внешний вид. Цвет корпуса остался прежний — белый с нанесенным логотипом Mi на верхней части.
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Приобрести это полезное и компактное устройство вы сможете уже 28 октября по цене 9$.
Mi Leak Detector изготовлен из высококачественного УФ-стойкого материала. Не боится пыли и влаги. Стандарт защиты IP67. В случае обнаружения протечки воды устройство пришлет уведомление на ваш смартфон.
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Как утверждает производитель, датчик будет работать круглосуточно. Установить данную модель можно в любой части помещения, но все же рекомендуется устанавливать датчик там, где есть наибольшая вероятность протечки воды, например, в ванной комнате или на кухне. Также данное устройство можно установить в подвале, чтобы вовремя быть оповещённым о попадании грунтовых вод в помещение.
Датчик имеет низкое электропотребление, а его батарейки достаточно на срок службы до 2 лет.
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Однако устройство не убережет вас от протечки воды, а только оповестит.
Устройство пригодится всем: и тем, кто владеет большим участком, и тем, кто живет в обычной квартире.
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