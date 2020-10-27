Интересные находки с Aliexpress: графический планшет, набор инструментов, двухсторонняя клейкая лета
Графический планшет
Графический планшет хорошего качества с ультратонким корпусом. Светодиоды подсвечивают бумагу, делая ее
практический прозрачной. Устройство идеально подходит для копирования простых и сложных рисунков. Например, портреты, пейзажи, городские зарисовки и натюрморты.
Цена: US $11.56
Внешний аккумулятор
Компактный внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. Станет отличной находкой для людей, которые ищут небольшой повербанк по хорошей цене. Емкость 5 000 мАч, этого достаточно, чтобы подзарядить телефон или планшет. На передней панели располагается индикатор заряда. Продавец предлагает несколько расцветок корпуса.
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Цена: US $8.99 - 13.99
Смартфон Huawei P40 5G
Многофункциональный смартфон от именитого бренда с тройной основной камерой и ультрасовременным дизайном. Оснащен 6,1-дюймовым FullHD+OLED дисплеем. С помощью основного 50 Мп модуля вы сможете делать потрясающие снимки. Смартфон работает под управлением OC Android. Поддерживает большинство популярных функций и имеет собственные фишки.
Цена: US $579.99
Двухсторонняя клейкая лета
Лента изготовлена из специального гелевого материала, надежно крепит любые вещи на различных поверхностях. Ленту можно использовать неоднократно, для этого вам достаточно промыть ее под струей воды.
Цена: US $1.98 - 4.99
Набор инструментов
Универсальный набор инструментов, который пригодится в каждом современном доме и станет отличной находкой для любого мастера. В набор входит 165 инструментов.
Цена: US $24.99 - 249.99
Набор ручек Xiaomi
Удобный и стильный набор канцелярских принадлежностей от именитого бренда. Корпус изготовлен из гипоаллергенного ABS-пластика. Расход чернил экономичный. Удобно располагается в руке и не требует дополнительного давления, ручка пишет мягко, без задержки чернил.
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Цена: US $5.38 - 7.44 / набор
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