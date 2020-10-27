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В ноябре прошлого года компания Xiaomi выпустила на рынок смарт-часы Xiaomi Mi Watch, которые заслужили немалую популярность среди пользователей. Изначально они стоили около 190 долларов.

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Совсем недавно в сети появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к выходу новую и более доступную модель смарт-часов под названием Xiaomi Mi Watch Lite, которые будут оснащены 1.4-дюймовым цветным дисплеем HD c поддержкой функции автоматической настройки яркости.

Новая модель сможет похвастаться своей автономностью и хорошим функционалом. Mi Watch Lite уже прошли сертификацию различных регуляторов.

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Гаджет будет поддерживать функцию круглосуточного мониторинга пульса, различные спортивные режимы, в них также предусмотрена защита от воды.

Xiaomi Mi Watch Lite смогут синхронизироваться со смартфоном посредством Bluetooth 5.1. Совместимы с ОС Android 4.4 и iOS 10. В оснащение также войдет приемник спутниковой навигационной системы GPS и другое.

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Приблизительная стоимость модели будет составлять 185 долларов.

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