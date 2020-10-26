Лазерный уровень с компактными габаритами и возможностью построения 3 линий, а также возможностью самонивелирования при отклонениях. Данная модель подойдет как и для профессионального, так и для бытового использования.

Цена: US $25.49

Светодиодная лента высокой плотности с красочной RGB-подсветкой. Оснащена датчиком движения и интегрируется в умный дом Xiaomi и Homekit. Лентой можно управлять через Google Home и Alexa.

Цена: US $31.75

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Оригинальные наручные часы с космическим дизайном. Механизм кварцевый, который изготавливается по собственному заказу бренда. Циферблат защищает закаленное минеральное стекло. Ремешок выполнен из силикона.

Цена: US $26.28

Полноразмерные беспроводные наушники с объемным звуком. Имеют активное шумоподавление. Автономность работы составляет 25 часов. Данная модель понравится бассхедам и поклонникам танцевальной музыки.

Цена: US $29.99

Компрессор не требует стационарного источника питания. Питается от встроенного аккумулятора (7500 мАч), которого достаточно для 5 часов постоянной работы. Имеет компактные габариты 14x7,8x4 см. Вес составляет 800 г. За пару минут способен накачать шины. Оснащен датчиком давления. Все данные отображаются на дисплее.

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Цена: US $50.99

Интересное устройство от именитого бренда, предназначено для газирования любой жидкости. Например, наливаешь компот — получаешь газировку. Работает на стандартных баллонах с CO2.

Цена: US $69.99









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