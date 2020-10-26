Интересные находки с Aliexpress - ультразвуковой очиститель, набор инструментов, кварцевые часы
Кварцевые часы
Стильные наручные часы с кварцевым механизмом предназначены для ценителей часового искусства и имеют неповторимый дизайн. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 3 АТМ. На странице продавца представлено несколько расцветок корпуса. Часы имеют хорошее соотношение цены и качества.
Цена: US $14.88
Ультразвуковой очиститель EraClean
Прибор для ультразвуковой чистки различных украшений, аксессуаров и других мелочей. Он быстро и эффективно справляется с любыми загрязнениями даже с окислением серебра.
Цена: US $25.64
Набор инструментов Xiaomi
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Набор инструментов от именитого бренда, который пригодится каждому домашнему мастеру. На странице продавца представлены наборы инструментов в 2 вариантах: на 12 или 60 шт. Изготовлены из качественной стали. Отличный набор за свои деньги.
Цена: US $30.27
Светильник Huanjia
Оригинальный светильник, который украсит любой интерьер. Имеет вид круглого кошачьего домика, внутри которого копия кошки. Питается от встроенного аккумулятора. Управление сенсорное. Продавец предлагает несколько вариантов дизайна на своей странице.
Цена: US $19.89
Пульсоксиметр Xiaomi
Измерить пульс и насыщение крови кислородом поможет вам данный аксессуар. Питается от 2 батареек. Прибор имеет необходимый медицинский сертификат.
Цена: US $34.99
Набор маркеров
Большой набор разноцветных маркеров с тонкими наконечниками. Колпачки плотно закрываются. Корпус пластиковый, гладкий. Для удобства распознавания типа пера колпачки и концы маркеров окрашены разным цветом.
Цена: US $15.92 - 16.23 / набор
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