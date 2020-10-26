Стильные наручные часы с кварцевым механизмом предназначены для ценителей часового искусства и имеют неповторимый дизайн. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 3 АТМ. На странице продавца представлено несколько расцветок корпуса. Часы имеют хорошее соотношение цены и качества.

Цена: US $14.88

Прибор для ультразвуковой чистки различных украшений, аксессуаров и других мелочей. Он быстро и эффективно справляется с любыми загрязнениями даже с окислением серебра.

Цена: US $25.64

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Набор инструментов от именитого бренда, который пригодится каждому домашнему мастеру. На странице продавца представлены наборы инструментов в 2 вариантах: на 12 или 60 шт. Изготовлены из качественной стали. Отличный набор за свои деньги.

Цена: US $30.27

Оригинальный светильник, который украсит любой интерьер. Имеет вид круглого кошачьего домика, внутри которого копия кошки. Питается от встроенного аккумулятора. Управление сенсорное. Продавец предлагает несколько вариантов дизайна на своей странице.

Цена: US $19.89

Измерить пульс и насыщение крови кислородом поможет вам данный аксессуар. Питается от 2 батареек. Прибор имеет необходимый медицинский сертификат.

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Цена: US $34.99

Большой набор разноцветных маркеров с тонкими наконечниками. Колпачки плотно закрываются. Корпус пластиковый, гладкий. Для удобства распознавания типа пера колпачки и концы маркеров окрашены разным цветом.

Цена: US $15.92 - 16.23 / набор

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