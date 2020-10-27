Интересные находки с Aliexpress: ЦАП SMSL M100, SSD-накопитель, эндоскоп и другое
ЦАП SMSL M100
Хороший стационарный ЦАП, совместимый с ОС Windows, MAC, Android, iOS. Размер: 55x55x93 мм. Корпус металлический с передней пластиковой вставкой. Имеет три выхода: MicroUSB, OPT, COAX. Качество звука на высоком уровне. Вес: 258 г.
Цена: US $93.99
SSD-накопитель
Один из самых популярных SSD-накопителей на АлиЭкспресс, который отлично сочетает в себе цену и качество. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Тип интерфейса USB 3.0. Скорость записи и чтения соответствует заявленной производителем. На странице продавца можно выбрать необходимый объем памяти.
реклама
Цена: US $28.79 - 204.51
Гелевая ручка с запасными стержнями
Гелевая ручка со специальной встроенной в корпус резинкой, которая стирает чернила. Подойдет как для работы, так и для учебы. В комплект входит одна гелевая ручка и 20 запасных стержня.
Цена: US $1.05
Эндоскоп
Быстро произвести осмотр труднодоступных мест во время ремонта вам поможет данный прибор. Эндоскоп можно подключить к смартфону или любому другому устройству через microUSB или USB. Оснащен небольшой камерой с подсветкой. Качество изображения хорошее. Данный прибор точно пригодится каждому домашнему мастеру.
Цена: US $3.76 - 24.09
Портативная колонка
Одна из самых популярных мини-колонок на АлиЭкспресс. На корпусе предусмотрена липучка, вы сможете прилепить колонку в ванной комнате и наслаждаться музыкой во время принятия душа или прилепить в салоне автомобиля и разговаривать по громкой связи. Мощность: 3Вт. Цена: US $3.75 - 6.46
Налобник с зумом
Бюджетный налобник, который идеально подойдет для рыбаков. Батарейный отсек состоит из двух 18650, светодиод работает в экономном режиме и не потребляет много энергии, при этом показывает приличную яркость.
Цена: US $5.99 - 19.49
Скидки на максимум
реклама
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила