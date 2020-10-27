Хороший стационарный ЦАП, совместимый с ОС Windows, MAC, Android, iOS. Размер: 55x55x93 мм. Корпус металлический с передней пластиковой вставкой. Имеет три выхода: MicroUSB, OPT, COAX. Качество звука на высоком уровне. Вес: 258 г.

Цена: US $93.99

Один из самых популярных SSD-накопителей на АлиЭкспресс, который отлично сочетает в себе цену и качество. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Тип интерфейса USB 3.0. Скорость записи и чтения соответствует заявленной производителем. На странице продавца можно выбрать необходимый объем памяти.

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Цена: US $28.79 - 204.51

Гелевая ручка со специальной встроенной в корпус резинкой, которая стирает чернила. Подойдет как для работы, так и для учебы. В комплект входит одна гелевая ручка и 20 запасных стержня.

Цена: US $1.05

Быстро произвести осмотр труднодоступных мест во время ремонта вам поможет данный прибор. Эндоскоп можно подключить к смартфону или любому другому устройству через microUSB или USB. Оснащен небольшой камерой с подсветкой. Качество изображения хорошее. Данный прибор точно пригодится каждому домашнему мастеру.





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Цена: US $3.76 - 24.09

Одна из самых популярных мини-колонок на АлиЭкспресс. На корпусе предусмотрена липучка, вы сможете прилепить колонку в ванной комнате и наслаждаться музыкой во время принятия душа или прилепить в салоне автомобиля и разговаривать по громкой связи. Мощность: 3Вт. Цена: US $3.75 - 6.46

Бюджетный налобник, который идеально подойдет для рыбаков. Батарейный отсек состоит из двух 18650, светодиод работает в экономном режиме и не потребляет много энергии, при этом показывает приличную яркость.

Цена: US $5.99 - 19.49

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