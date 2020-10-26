Портативный аккумулятор компактных размеров и малым весом. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда, и двумя потами USB - 2,1 А. Для безопасной зарядки имеет несколько степеней защиты.

Цена: US $8.99

С помощью данного приспособления вы сможете быстро зафиксировать и упорядочить кабели для зарядки или подключения цифровых устройств на рабочем месте или в салоне автомобиля.

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Цена: US $1.15 - 3.59

Магнитный кабель в плотной нейлоновой оплетке с качественным магнитом и красочной подсветкой. Имеет огромное количество положительных отзывов и высокий рейтинг.

Цена: US $0.99 - 3.69

Оригинальная складная мышь с беспроводным подключением. Работает на частоте 2.4 ГГц. Оснащена 6 клавишами и стандартным колесиком прокрутки. Разрешение настраиваемое максимальное 2 000 dpi. Размер: 107x63,5x39 мм.





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Цена: US $5.51 - 7.32

Популярная модель беспроводных наушников от Baseus с автономностью работы 5 часов от одной зарядки. Звук яркий и насыщенный. Удобно сидят в ушной раковине. Оснащены качественными микрофонами.

Цена: US $20.98

Компактный пылесос с силой всасывания 4800 Па и весом 600 г. Подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Удобно держать в руках. Емкость встроенного аккумулятора 2500 мАч.

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Цена: US $27.03





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