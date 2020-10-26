Интересные находки с Aliexpress: органайзер для кабеля, пылесос от Grikey, беспроводные наушники
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Внешний аккумулятор
Портативный аккумулятор компактных размеров и малым весом. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда, и двумя потами USB - 2,1 А. Для безопасной зарядки имеет несколько степеней защиты.
Цена: US $8.99
Органайзер для кабеля
С помощью данного приспособления вы сможете быстро зафиксировать и упорядочить кабели для зарядки или подключения цифровых устройств на рабочем месте или в салоне автомобиля.
реклама
Цена: US $1.15 - 3.59
Магнитный Кабель
Магнитный кабель в плотной нейлоновой оплетке с качественным магнитом и красочной подсветкой. Имеет огромное количество положительных отзывов и высокий рейтинг.
Цена: US $0.99 - 3.69
Беспроводная мышь
Оригинальная складная мышь с беспроводным подключением. Работает на частоте 2.4 ГГц. Оснащена 6 клавишами и стандартным колесиком прокрутки. Разрешение настраиваемое максимальное 2 000 dpi. Размер: 107x63,5x39 мм.
Цена: US $5.51 - 7.32
Беспроводные наушники
Популярная модель беспроводных наушников от Baseus с автономностью работы 5 часов от одной зарядки. Звук яркий и насыщенный. Удобно сидят в ушной раковине. Оснащены качественными микрофонами.
Цена: US $20.98
Пылесос от Grikey
Компактный пылесос с силой всасывания 4800 Па и весом 600 г. Подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Удобно держать в руках. Емкость встроенного аккумулятора 2500 мАч.
реклама
Цена: US $27.03
СКИДКИ
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила