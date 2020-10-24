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Интересные находки с Aliexpress: интерфейсный адаптер, светильник Xiaomi, продвинутая защитная маска
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!

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Портативная колонка

Компактная колонка с объемным звуком и встроенным микрофоном. Поддерживает форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 4,2. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, этого достаточно для 6 часов работы. 

Цена: US $15.43

Интерфейсный адаптер 3.0-usb OLAF

Адаптер хорошего качества, который пользуется особой симпатией пользователей. Он способен выдавать ток заряда 3.0 А. Вы сможете заряжать свои гаджеты от 0 до 100% за час. 

Цена: US $2.69

Продвинутая защитная маска Xiaomi

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Умная маска для защиты от пыли, грязи и различных вирусов. Сертифицирована даже для частиц 2.5PM. Оснащена вентилятором для более качественной очистки. Фильтры съемные. Сидит удобно и не доставляет дискомфорт при длительном ношении. 

Цена: US $19.84 - 20.94

Стильный термос Jore

Компактный термос с металлической колбой и матовым корпусом с покрытием софт-тач. Имеет нескользящее дно и удобную крышку. Подходит термос как для холодных, так и горячих напитков. 

Цена: US $12.43

Беспроводная клавиатура

Беспроводная клавиатура с удобным чехлом, которая подключается к любому гаджету по Bluetooth. Емкость встроенного аккумулятора 1100 мАч, этого достаточно для 40 часов беспрерывной работы. Интересная вещь, пригодится тем, кто использует свой гаджет, как для работы, так и для развлечений. 

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Цена: US $8.79 - 16.70

Прилипающий светильник Xiaomi

Портативный светильник с мощным магнитом и ушком для навески. Есть диммер для регулировки яркости. Оснащён встроенным аккумулятором, которого хватает на 8 часов беспрерывной работы. Заряжается через USB. 

Цена: US $10.79

Гелевые ручки с запасными стержнями

Набор гелевых ручек с запасными стержнями по приемлемой цене. Корпус полупрозрачный, благодаря этому вы сможете контролировать уровень чернил. Стержни обеспечивают беспрерывную, четкую, равномерно заполненную линию без клякс и разводов. В комплект входит три ручки и 25 запасных стержня. 

Цена: US $2.08 - 3.00 / набор

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Splash Attack
00:40
В этом конкретном видосе цифры похожи на тест технокухни, а там и про стенд, и про софт для SLI, и про методологию рассказали.
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
Evgeniy Som
00:39
Вы что верите этому каналу? это тот же феня как тут на оверах только на ютубе, рисует такие же картиночки.
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
Alexey Gritsenko
00:34
Да сиди себе на своей 7ке и держи нас в курсе)
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SpeedT
00:34
Ну это слова любителей Интел (если окажется правдой). АМДшники так не считают. Или стрелочки повернулись и вся суть фанбойства разрушилась и уперлась только в бренд - главное АМД. Напомню, что девиз ...
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
Furyomg
00:34
Не. ты не один. Это скорее всего так и есть.
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
Bare_Metal
00:33
У него анальный катарсис, не обращай внимания.
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
Cyborg39rus
00:33
А что есть те кому нужны лучи ?
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
Bare_Metal
00:33
Клизму себе поставь, она вообще дешеветь не будет. И друзьям своим дырявым петухам с хобота передай.
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
peppery
00:28
Эти 6 ядер будут равны 8 ядрам 10700
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
AMD
00:26
А толку ? История о том как на форуме у нас тестировали Zen+ раньше выхода уже забыл, у нас нескольким людям продали процессоры.
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
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