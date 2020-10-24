Интересные находки с Aliexpress: интерфейсный адаптер, светильник Xiaomi, продвинутая защитная маска
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Портативная колонка
Компактная колонка с объемным звуком и встроенным микрофоном. Поддерживает форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 4,2. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, этого достаточно для 6 часов работы.
Цена: US $15.43
Интерфейсный адаптер 3.0-usb OLAF
Адаптер хорошего качества, который пользуется особой симпатией пользователей. Он способен выдавать ток заряда 3.0 А. Вы сможете заряжать свои гаджеты от 0 до 100% за час.
Цена: US $2.69
Продвинутая защитная маска Xiaomi
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Умная маска для защиты от пыли, грязи и различных вирусов. Сертифицирована даже для частиц 2.5PM. Оснащена вентилятором для более качественной очистки. Фильтры съемные. Сидит удобно и не доставляет дискомфорт при длительном ношении.
Цена: US $19.84 - 20.94
Стильный термос Jore
Компактный термос с металлической колбой и матовым корпусом с покрытием софт-тач. Имеет нескользящее дно и удобную крышку. Подходит термос как для холодных, так и горячих напитков.
Цена: US $12.43
Беспроводная клавиатура
Беспроводная клавиатура с удобным чехлом, которая подключается к любому гаджету по Bluetooth. Емкость встроенного аккумулятора 1100 мАч, этого достаточно для 40 часов беспрерывной работы. Интересная вещь, пригодится тем, кто использует свой гаджет, как для работы, так и для развлечений.
Цена: US $8.79 - 16.70
Прилипающий светильник Xiaomi
Портативный светильник с мощным магнитом и ушком для навески. Есть диммер для регулировки яркости. Оснащён встроенным аккумулятором, которого хватает на 8 часов беспрерывной работы. Заряжается через USB.
Цена: US $10.79
Гелевые ручки с запасными стержнями
Набор гелевых ручек с запасными стержнями по приемлемой цене. Корпус полупрозрачный, благодаря этому вы сможете контролировать уровень чернил. Стержни обеспечивают беспрерывную, четкую, равномерно заполненную линию без клякс и разводов. В комплект входит три ручки и 25 запасных стержня.
Цена: US $2.08 - 3.00 / набор
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