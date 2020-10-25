Брелок для ключей с тросиком обладает легкой и компактной конструкцией. Он надежно сохранит прикреплённые к нему вещи от карманников или случайных потерь. Не займет много места в сумке или на поясе. Позволяет удобно пользоваться ключами.

Цена: US $0.92 - 2.27

Светодиодный фонарик с отличным соотношением цены и качества. Имеет 8 режимов, 1200лм и встроенный индикатор. Проверенная модель с высоким рейтингом.

Цена: US $39.61 - 41.34

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Компьютерная мышь с красочной подсветкой и оптическим сенсором Pixart 3389 (макс. 16000 DPI). Оснащена 6 кнопками и колесиком прокрутки. Длина шнура 1,8 метра. Благодаря эргономичной конструкции подойдет под любой размер руки.

Цена: US $34.74

Популярный аксессуар с красивой подсветкой, вы точно не потеряете его в темноте. Магнит хорошо держит. Кабель в качественной толстой оплетке. Его можно использовать не только для зарядки, но и для передачи данных. Его заказали более 34 000 раз. Рейтинг 4,8 из 5.

Цена: US $0.71 - 3.62

Емкий аккумулятор от Baseus 30 000 мАч c поддержкой быстрой зарядки. Размер: 145x65x38 мм. Есть LED-индикатор. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты.

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Цена: US $38.99

БЗУ с гладким стеклянным верхом и алюминиевым низом. Размер: 10,1*7 см. Можно заряжать телефон в чехле. Оснащено подсветкой. В режиме ожидания горит красный, во время зарядки гаджета - синий.

Цена: US $4.59





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