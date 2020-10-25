Интересные находки с Aliexpress: брелок "антипотеряшка", повербанк Baseus, фонарик 1200лм и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Оригинальный брелок "антипотеряшка"
Брелок для ключей с тросиком обладает легкой и компактной конструкцией. Он надежно сохранит прикреплённые к нему вещи от карманников или случайных потерь. Не займет много места в сумке или на поясе. Позволяет удобно пользоваться ключами.
Цена: US $0.92 - 2.27
Skilhunt H03 / H04
Светодиодный фонарик с отличным соотношением цены и качества. Имеет 8 режимов, 1200лм и встроенный индикатор. Проверенная модель с высоким рейтингом.
Цена: US $39.61 - 41.34
HyperX Pulsefire Surge
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Компьютерная мышь с красочной подсветкой и оптическим сенсором Pixart 3389 (макс. 16000 DPI). Оснащена 6 кнопками и колесиком прокрутки. Длина шнура 1,8 метра. Благодаря эргономичной конструкции подойдет под любой размер руки.
Цена: US $34.74
Магнитный зарядный кабель FONKEN
Популярный аксессуар с красивой подсветкой, вы точно не потеряете его в темноте. Магнит хорошо держит. Кабель в качественной толстой оплетке. Его можно использовать не только для зарядки, но и для передачи данных. Его заказали более 34 000 раз. Рейтинг 4,8 из 5.
Цена: US $0.71 - 3.62
Baseus 30 000 мАч 65Вт
Емкий аккумулятор от Baseus 30 000 мАч c поддержкой быстрой зарядки. Размер: 145x65x38 мм. Есть LED-индикатор. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты.
Цена: US $38.99
Беспроводное зарядное устройство
БЗУ с гладким стеклянным верхом и алюминиевым низом. Размер: 10,1*7 см. Можно заряжать телефон в чехле. Оснащено подсветкой. В режиме ожидания горит красный, во время зарядки гаджета - синий.
Цена: US $4.59
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