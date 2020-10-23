Интересные находки с AliExpress: наушники OneDio, смарт-часы Kospet, озоновый очиститель и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Мини-камера
Одна из самых компактных моделей видеокамеры, которую вы сможете найти на АлиЭкспресс. Имеет ночной и дневной режим съемки. Снимает Full HD со скоростью 30 кадров/с. Кнопки управления находятся на верхней части корпуса. Данную модель можно использовать в качестве видеорегистратора или прикрепить на дрон, ошейник домашнего любимца и т.д.
Цена: US $9.98 - 23.96
Наушники OneDio
Продвинутая модель полноразмерных наушников, которая официально предназначена для студийной работы и замены профессиональных мониторов. Корпус выполнен из черного матового пластика и хромированной отделки. Звук объемный. Оснащены качественным микрофоном. В своем ценовом диапазоне идеальны.
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Цена: US $21.90 - 34.68
Умные часы Kospet Optimus Pro
Одна из самых красивых моделей умных часов с отличными характеристиками. Работают под управлением Android. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья и 8 Мп камерой. В часах предусмотрен слот для nano-Sim карты.
Цена: US $127.27
Tronsmart T6 Max
Портативная колонка с 8 пассивными излучателями и мощностью 60 Вт. Поддерживает технологию SoundPulse. Звук объемный 360 градусов. Подключается к устройствам через Bluetooth 5.0. Колонку также можно использовать для управления умным домом с помощью Google Assistant и Siri. Автономность работы 20 часов.
Цена: US $99.99
Внешний аккумулятор на 20 000 мАч
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Внешний аккумулятор с ультрасовременным дизайном и поддержкой функции быстрой зарядки от именитого бренда. Размер: 150,5x73,6x15,1 мм. Емкость 20 000 мАч. Для безопасной зарядки имеет несколько степеней защиты. Рейтинг 4,9 из 5.
Цена: US $14.05 - 22.87
Озоновый очиститель Be Green
Компактный озонатор, который быстро справится с любыми домашними паразитами: от мышей до вирусов. Устройство простое в использовании и рассчитано для использования в холодильнике.
Цена: US $10.12
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