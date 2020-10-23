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Интересные находки с AliExpress: наушники OneDio, смарт-часы Kospet, озоновый очиститель и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательны, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!

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Мини-камера

Одна из самых компактных моделей видеокамеры, которую вы сможете найти на АлиЭкспресс. Имеет ночной и дневной режим съемки. Снимает Full HD со скоростью 30 кадров/с. Кнопки управления находятся на верхней части корпуса. Данную модель можно использовать в качестве видеорегистратора или прикрепить на дрон, ошейник домашнего любимца и т.д.


Цена: US $9.98 - 23.96

Наушники OneDio

Продвинутая модель полноразмерных наушников, которая официально предназначена для студийной работы и замены профессиональных мониторов. Корпус выполнен из черного матового пластика и хромированной отделки. Звук объемный. Оснащены качественным микрофоном. В своем ценовом диапазоне идеальны.

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Цена: US $21.90 - 34.68

Умные часы Kospet Optimus Pro

Одна из самых красивых моделей умных часов с отличными характеристиками. Работают под управлением Android. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья и 8 Мп камерой. В часах предусмотрен слот для nano-Sim карты.

Цена: US $127.27

Tronsmart T6 Max

Портативная колонка с 8 пассивными излучателями и мощностью 60 Вт. Поддерживает технологию SoundPulse. Звук объемный 360 градусов. Подключается к устройствам через Bluetooth 5.0. Колонку также можно использовать для управления умным домом с помощью Google Assistant и Siri. Автономность работы 20 часов.

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Цена: US $99.99

Внешний аккумулятор на 20 000 мАч

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Внешний аккумулятор с ультрасовременным дизайном и поддержкой функции быстрой зарядки от именитого бренда. Размер: 150,5x73,6x15,1 мм. Емкость 20 000 мАч. Для безопасной зарядки имеет несколько степеней защиты. Рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $14.05 - 22.87

Озоновый очиститель Be Green

Компактный озонатор, который быстро справится с любыми домашними паразитами: от мышей до вирусов. Устройство простое в использовании и рассчитано для использования в холодильнике. 

Цена: US $10.12


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Slow Mo
19:40
Пожелаем удачи в этом новом для штеуда деле -глядишь и майнеры подавятся)))))
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
Каа
19:39
Даже если не так красиво, как написано, всё равно интересно.
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
ReXaN
19:31
*Вы всерьез думаете, что люди приходят посмотреть видео по игре?* Так загугли на трубе "прохождение без комментариев, и, епта, удивишься, что оказывается кто-то смотрит.
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
acidist
19:31
Этот вопрос у меня вызвал реакцию, которая описывается твоим ником)))
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Dryden
19:31
Если он такое высказал, не парясь - то скорее уж это мнение у них там среди руководства цветет и пахнет, и он даже перестал задумываться, что кто-то может по-другому считать. Типа как русского выпусти...
Google напомнила, что мнение креативного директора Stadia касательно стримеров не отражает мнение компании
Listoman
19:30
Ты просто упорот, я бывший владелец 1080ti/208S, памяти там ещё с огромным запасом для 1440p/2160p, а вот чипа уже маловато)
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
barabaskin
19:29
дык формально не возможно провалиться. написано же - самые производительные игровые видеокарты, когда-либо созданные её специалистами. то есть самые шустрые из радеонов , о видеокартах Хуанга в тексте...
AMD напомнила, когда проведёт презентацию видеокарт Radeon RX 6000
ReXaN
19:29
Сам не соображает, а про других пишет (фэйспалм). Алё, кчемный, какая авторская работа у учителя, баран, они по учебникам учат, по составленным кем-то учебникам идет школьная программа. (даблфэйспалм)...
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
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