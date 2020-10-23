Одна из самых компактных моделей видеокамеры, которую вы сможете найти на АлиЭкспресс. Имеет ночной и дневной режим съемки. Снимает Full HD со скоростью 30 кадров/с. Кнопки управления находятся на верхней части корпуса. Данную модель можно использовать в качестве видеорегистратора или прикрепить на дрон, ошейник домашнего любимца и т.д.





Цена: US $9.98 - 23.96

Продвинутая модель полноразмерных наушников, которая официально предназначена для студийной работы и замены профессиональных мониторов. Корпус выполнен из черного матового пластика и хромированной отделки. Звук объемный. Оснащены качественным микрофоном. В своем ценовом диапазоне идеальны.

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Цена: US $21.90 - 34.68

Одна из самых красивых моделей умных часов с отличными характеристиками. Работают под управлением Android. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья и 8 Мп камерой. В часах предусмотрен слот для nano-Sim карты.

Цена: US $127.27

Портативная колонка с 8 пассивными излучателями и мощностью 60 Вт. Поддерживает технологию SoundPulse. Звук объемный 360 градусов. Подключается к устройствам через Bluetooth 5.0. Колонку также можно использовать для управления умным домом с помощью Google Assistant и Siri. Автономность работы 20 часов.

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Цена: US $99.99

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Внешний аккумулятор с ультрасовременным дизайном и поддержкой функции быстрой зарядки от именитого бренда. Размер: 150,5x73,6x15,1 мм. Емкость 20 000 мАч. Для безопасной зарядки имеет несколько степеней защиты. Рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $14.05 - 22.87

Компактный озонатор, который быстро справится с любыми домашними паразитами: от мышей до вирусов. Устройство простое в использовании и рассчитано для использования в холодильнике.

Цена: US $10.12





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